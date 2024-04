L'ultima parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 3 aprile è stata dedicata alla conoscenza in corso tra Aurora e Federico. Mentre i due raccontavano di come era andato il loro primo incontro fuori dagli studi tv, però, Gianni Sperti ha preso la parola e ha iniziato a criticare la dama mettendo in dubbio l'interesse che dice di provare per il cavaliere.

La diretta interessata ha risposto a tono e ha accusato l'opinionista di avere delle preferenze, come quella per Ida Platano, e quindi di non saper essere obiettivo nei giudizi che fornisce in studio.

Tensione in studio

Dopo aver dubitato della sincerità di Gemma nelle frequentazioni che ha vissuto in questo periodo, Gianni ha puntato il dito contro un'altra storica dama del parterre.

Sperti non crede nell'interesse che Aurora dice di provare per Federico e l'ha fatto presente nel corso della puntata di U&D che è stata trasmessa in tv mercoledì 3 aprile. "Lui non ti piace, altrimenti non avresti chiesto il numero di Angelo la volta scorsa", ha detto il collega di Tina in studio.

Tropea non si è lasciata scalfire da questa critica e ha ribattuto: "Tu non sai fare l'opinionista, almeno con me non riesci. Hai simpatie e antipatie, per esempio difendi sempre Ida perché è la tua cocca".

La protagonista del trono over, dunque, sostiene che Gianni non sarebbe in grado di giudicare oggettivamente le storie che vengono raccontate nel programma perché sarebbe offuscato da preferenze e rapporti d'amicizia."Tu mi stai antipatica perché qui dentro non concludi mai nulla", ha replicato Sperti con un tono di voce alterato.

Il parere del pubblico sui social

Sotto al post che la pagina X di U&D ha dedicato all'acceso confronto tra Gianni e Aurora si possono trovare i commenti di chi dà ragione ad uno piuttosto che all'altra, anche se la maggior parte dei fan si è espressa a favore della dama.

"Mi dà fastidio che Aurora viene sempre attaccata da tutti a priori", "Gianni non ha un minimo di cervello", "Ma Sperti quando si rivede non si fa pena?", "Vai Aurora, zittisci anche Cristina che va sempre contro le donne", "Non mi piace quello che Gianni dice ad Aurora", queste sono alcune delle opinioni che gli utenti hanno espresso sui social network il 3 aprile.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Dopo quella che è andata in onda il 3 aprile sono state registrate altre puntate di U&D e le anticipazioni che circolano sul web svelano che Gianni non aveva tutti i torti nel dubitare dell'interesse di Aurora per Federico.

Nel corso delle riprese che si sono svolte a fine marzo, infatti, la dama ha deciso di interrompere la conoscenza con il cavaliere perché si è accorta che tra loro ci sarebbe un'incolmabile differenza caratteriale e di stili di vita.

Gli opinionisti hanno criticato molto Tropea per questa scelta, soprattutto perché l'avevano anticipata settimane prima ma erano stati smentiti dalla diretta interessata.