Uno dei motivi per i quali Ida Platano ha discusso con Mario Cusitore nel corso della puntata di Uomini e donne del 2 aprile è il presunto interesse di lui per Cristina Tenuta. La dama sostiene che il corteggiatore accetterebbe volentieri di ballare con lei ma che non lo farebbe per non indispettire ancora di più la tronista. Il diretto interessato ha smentito questa teoria e anche Maria De Filippi si è esposta per difenderlo sia dalle insinuazioni di Cristina che dalle pungenti critiche di Tina Cipollari.

L'insinuazione che fa discutere in studio

Il 2 aprile è andata in onda una puntata di U&D in cui Ida ha discusso con Mario per diverse ragioni, una delle quali coinvolge anche la dama Cristina.

La tronista ha detto di aver rivisto in tv il momento in cui il suo corteggiatore si è rifiutato di ballare con Tenuta e dagli sguardi che ha fatto ne ha dedotto che avrebbe detto no solo per non farla adirare. In definitiva avrebbe voluto fare il contrario e accettare.

"Il suo era un non posso, non un non voglio", ha commentato la diretta interessata scatenando la reazione di molti componenti del cast.

Cusitore ha negato e a dargli manforte è intervenuta Maria De Filippi, che ha difeso l'uomo per tutto il tempo dicendo che se gli fosse piaciuta Cristina non avrebbe avuto problemi ad ammetterlo.

"Io lo vedo da come mi guarda che è interessato", ha replicato la dama del parterre dopo aver battibeccato un po' con Ida e con Gianni Sperti.

Il parere del pubblico su Mario

Mario è sicuramente uno dei protagonisti dell'edizione 2023/2024 di U&D e il suo comportamento in studio divide il pubblico tra chi gli crede e chi pensa che stia recitando una parte pur di stare al centro dell'attenzione.

"Lui è palesemente in cerca di visibilità e Ida è vergognosa, sono ridicoli entrambi", "Fa tutte queste scenate e poi rimane lì, è proprio un cocco di Maria", "Mandatelo via, sta facendo un teatrino", "Che noia questi due, ma Maria perché insiste?", queste sono alcune delle opinioni che i fan hanno espresso su X su quello che è successo nel corso della puntata di martedì 4 aprile.

La dichiarazione d'amore alla tronista

Le anticipazioni delle puntate di U&D che andranno in onda nelle prossime settimane svelano che le cose tra Mario e Ida non sono molto cambiate.

La tronista ha preso in considerazione l'idea di abbandonare il programma senza fare la scelta ma entrambi i suoi corteggiatori l'hanno convinta a rimanere; Pierpaolo, in particolare, è andato a Brescia per fare una sorpresa a Platano e ha ricucito il rapporto con lei.

Cusitore, invece, nel corso della registrazione che si è svolta il 1° aprile ha perso le staffe dopo aver visto l'esterna che la 43enne ha fatto con Siano e in preda alla rabbia è andato via.

Dopo un po', però, lo speaker radiofonico è rientrato in studio e ha spiazzato tutti chiedendo a Maria di mettere due sedie al centro.

Mario ha detto a Ida di essersi innamorato di lei e di volerla vivere serenamente; tra i due c'è stato un ballo che li ha fatti riappacificare ma pare che lei non abbia risposto alla romantica dichiarazione del corteggiatore.