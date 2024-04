Ida Platano potrebbe aver lasciato definitivamente il Trono essendo rimasta senza corteggiatori. Una ipotesi che ha scatenato diversi commenti sui social, con la stragrande maggioranza che pare essere felice di questo addio. Qualcuno non vedeva l'ora che ciò accadesse mentre altri si augurano che la tronista non torni nel dating a settembre.

Ida lascia lo studio in lacrime: è un addio definitivo?

Ida Platano è rimasta senza corteggiatori e ha lasciato lo studio di Uomini e donne in lacrime. È quello che emerge scorrendo le anticipazioni su ciò che è accaduto nella registrazione del 23 aprile.

Al momento non è chiaro se il suo sia un addio definitivo oppure no.

Le probabilità che la tronista abbia interrotto il percorso sono alte, visto e considerato che è rimata senza nessun pretendente dopo che Mario è stato eliminato e Pierpaolo se ne è andato non prima di averne dette di tutti i colori alla tronista. Siano, infatti, nel corso dell'ultima registrazione ha accusato Ida di aver preso in giro tutti: non solo lui, ma anche tutte le persone che guardano il programma. Poi se ne è andato, deluso e arrabbiatissimo. Una sfuriata in piena regola quella di Pierpaolo e che ha fatto finire la tronista in lacrime, incapace persino di replicare.

I fan esultano per l'addio di Ida: 'Era ora, speriamo non torni a settembre'

In sostanza, Pierpaolo si è fatto portavoce del pensiero della stragrande maggioranza del pubblico, visto che già da tempo sui social in molti avevano il sospetto che Ida in realtà non fosse interessata a nessuno dei due corteggiatori e che stesse portando avanti il suo percorso solo per la visibilità.

In pratica stava cercando di allungare il brodo per arrivare alla fine della stagione, per poi avere la possibilità di tornare nel programma a settembre.

A fronte degli ultimi avvenimenti questo pensiero è tornato prepotentemente alla ribalta, con diversi utenti che su Facebook hanno commentato la notizia del suo possibile addio: "Finalmente, era ora.

Speriamo di non rivederla a settembre". Altri ancora: "Ida con la benedizione di Maria e Gianni, sta già cominciando a preparare il terreno per rientrare a settembre. Sarà l'erede di Gemma".

Uomini e donne sospesa il 25 e il 26 aprile

Uomini e donne non andrà in onda il 25 e il 26 aprile, così come il daytime di Amici. Un breve stop per i due programmi di Maria De Filippi in occasione di questo ponte festivo. Entrambe le trasmissioni torneranno regolarmente in onda a partire da lunedì 29 aprile.

Alla ripresa dopo la pausa, i fan di Uomini e donne assisteranno alle puntate in cui si parlerà per la prima volta della segnalazione su Mario Cusitore, avvistato con un'altra donna in un B&B. Segnalazione che porterà poi il Trono di Ida su un binario morto.