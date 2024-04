Novità in vista per Marina nel corso della puntata del 9 aprile di Un posto al sole. La donna comprenderà di non poter ricoprire per bene il ruolo di madre di Tommaso. Al contempo Ida farà ritorno a Napoli, risvegliando le paure dei coniugi Ferri- Giordano.

In un'altra storyline si vedrà Diana coinvolta in un tragico incidente stradale. La donna sarà ricoverata al San Filippo, dove sarà assistita da Riccardo e Rossella.

Marina ha dubbi sul ruolo di madre

Ida farà ritorno a Napoli, dopo i giorni trascorsi in Polonia. Il ritorno della ragazza e la morte del padre risveglieranno sensazioni negative in Ferri e Marina, i quali temono di perdere il bambino.

Al contempo, un gesto di Tommy porterà la donna ad interrogarsi sul suo ruolo, sentendosi inadeguata come madre del piccolo.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per un tragico episodio che vedrà protagonista Diana Della Valle. La donna sarà vittima di un incidente, e dai rilievi dei primi soccorsi risulterà in grave condizioni. Trasferita al San Filippo, sarà assistita da Riccardo e Rossella. Quest'ultima non potrà non notare la preoccupazione di Nunzio per le condizioni della donna. La dottoressa Graziani comprenderà che Cammarota ha un legame particolare con l'architetta Della Valle.Al contempo la figlia di Silvia si ritroverà a lavorare a stretto contatto con Crovi, riscoprendo la sintonia professionale di un tempo.

Messo da parte l'evento drammatico in cui sarà coinvolta Diana, ci sarà spazio per vicende più leggere. Raffaele e Renato, infatti, finiranno per litigare nuovamente, come accade spesso. I due cognati si accuseranno a vicenda riguardo qualcosa che li riguarderà in prima persona. Per fortuna la verità emergerà ben presto, risultando entrambi innocenti.

Un epilogo felice li vedrà nuovamente in sintonia.

Ipotesi sul destino di Ida e Tommaso

Ida è intrappolata in una situazione difficile. Per la legge ha commesso un reato vendendo suo figlio e proprio per questo motivo è ricattata da Ferri e Marina. La ragazza deve sottostare ai loro ordini e non può mostrarsi come vera madre del bambino.

Il suo carattere testardo, però, la porta spesso a scontrarsi con i due coniugi, in particolar modo con Roberto.

Infatti nel corso delle prossime puntate Marina sarà assalita dai dubbi. La donna si renderà conto di non poter essere una buona madre per il bambino. Non sarebbe da escludere che la signora Giordano decida di tirarsi indietro e lasciare che sia Ida a fare da madre a Tommaso. Se così fosse la dark lady compirebbe un gesto nobile, riabilitandosi agli occhi del pubblico dopo le recenti cattiverie compiute ai danni della madre del piccolo.