Marisol non ha vinto Amici, ma si è aggiudicata il premio della critica e una borsa di studio di un anno a New York. Quando un giornalista ha suggerito a Maria De Filippi di prendere l'allieva come professionista del talent, la conduttrice ha subito chiarito che il sogno della giovane non è quello di restare a Roma, ma di ballare in giro per il mondo. Salvo colpi di scena Marisol non dovrebbe seguire le orme di Giulia Stabile e Isobel Kinnear che, pochi mesi dopo l'esperienza da alunne, sono entrate a far parte del cast fisso del programma.

La proposta in diretta tv

La 23esima edizione di Amici è stata vinta da Sarah con il 53,4%: la cantante ha battuto Marisol al televoto e si è aggiudicata il montepremi finale, oltre che il trionfo nella sua categoria.

Per la ballerina, però, non sono mancati i riconoscimenti e le proposte di lavoro: prima di scoprire di essere la miglior danzatrice della stagione (ha avuto la meglio su Dustin al televoto) ha scoperto che la compagnia Alvin Ailey School le ha offerto una borsa di studio di un anno per migliorare e perfezionarsi nella tecnica.

Marisol non ha trattenuto le lacrime quando ha scoperto che una delle accademie più prestigiose d'America le ha dato questa opportunità, soprattutto perché sin da piccola sognava di volare oltreoceano per studiare e ballare con i migliori del settore.

La risposta della padrona di casa

Nel corso della finale di Amici, però, un giornalista ha consigliato a Maria di non lasciarsi sfuggire la possibilità di avere Marisol nel cast fisso della prossima edizione (che ci sarà perché è già stata annunciata l'apertura dei casting).

"Prendila come professionista", ha detto uno degli addetti stampa che a fine serata hanno assegnato il premio della critica proprio alla ballerina.

La replica della padrona di casa è stata immediata: "Lei sogna di andare a New York, non vuole rimanere a Roma".

De Filippi ha svelato che il desiderio più grande della ragazza è quello di studiare all'estero e già a partire dal prossimo settembre potrà crescere e migliorarsi alla Alvin Ailey School.

Marisol non dovrebbe fare lo stesso percorso di Giulia o Isobel, due ex allieve che dopo aver gareggiato al serale sono subito entrate a far parte del gruppo dei professionisti del talent show, nel quale sono tutt'ora.

Il parere degli spettatori

Secondo quello che ha detto Maria in diretta, il futuro di Marisol non sarà ad Amici e questo sembra far piacere ai suoi tanti sostenitori.

"Fa benissimo ad andare a New York, l'avrebbe dovuto fare anche Isobel", "Può diventare grandissima", "Isobel medita", "Non è stupida", "Proprio come ha fatto Isobel", questi sono alcuni dei commenti che i fan hanno lasciato su X.