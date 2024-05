Bill impedirà a Steffy e Finn di testimoniare contro Sheila nelle puntate di Beautiful dal 5 alll'11 maggio. Le anticipazioni spiegano che dopo aver consegnato la signora Carter alla polizia, Spencer rinnoverà il suo ricatto a Steffy dicendole che se Sheila non verrà rilasciata Taylor sarà denunciata per avergli sparato. In questo modo Finn e sua moglie avranno le mani legate.

Steffy si sfogherà con Finn per quello che sta accadendo

Sarà una settimana piuttosto turbolenta per Steffy e Finn che dopo la gioia per l'arresto di Sheila dovranno fare i conti con la dura realtà.

Bill telefonerà alla polizia per far arrestare Sheila, [VIDEO] ma sarà d'accordo con la donna assicurandole che presto la farà tornare in libertà. Steffy si illuderà che Bill sia tornato in sé e abbia deciso di fare la cosa giusta consegnano Sheila alla giustizia, ma si accorgerà di essersi sbagliata. Spencer, infatti, sarà pronto ad affrontarla e ricatterà nuovamente lei e suo marito: se testimonieranno contro Sheila, Taylor finirà in prigione per avergli sparato. Steffy si sentirà in trappola e non potrà fare altro che sfogarsi con Finn, convenendo con lui che non hanno nessuna via d'uscita e Sheila la farà franca anche questa volta.

La serenità di Sheila in carcere

Nel frattempo Li andrà a trovare Sheila in carcere, felice di vederla finalmente dietro le sbarre.

La detenuta non si lascerà ferire dalle parole di Li e le dirà che presto tornerà di nuovo in libertà. Anche Bill andrà a trovare la sua amata in carcere e le chiederà se il suo amore per lui è sincero. Sheila non avrà nessun dubbio, perché Bill è l'unico uomo che ha saputo capirla e amarla come desiderava da tempo, Brooke e Taylor continueranno ad ignorare che Steffy e Finn siano stati ricattati e saranno felici per la sorte di Sheila.

Le due nuove amiche festeggeranno per la cattura della signora Carter e brinderanno alla sua condanna, certe che la testimonianza di Finn e Steffy sarà fondamentale per fare giustizia

Bill si sta muovendo per far tornare in libertà la sua amata

Nelle puntate precedenti Bill ha salvato Sheila dalle mani di Finn e Steffy e dopo averla portata a casa con sé ha chiamato la polizia.

Spencer ha concordato con la sua amata un piano ben preciso: affronterà la giustizia per tornare libera a tutti gli effetti. Avendo corrotto il giudice e ricattato i testimoni chiave, Bill non ha nessun dubbio che Sheila resterà in prigione solo per pochissimo tempo. Steffy ha preferito evitare di dire a Taylor cosa è accaduto con Bill, perché la donna si sentirebbe inevitabilmente responsabile a causa del suo passato.