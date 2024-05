Alla Forrester Creations si festeggeranno i dieci anni di servizio di Carter nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni spiegano che l'avvocato entrerà nel suo ufficio e troverà un regalo con un biglietto per lui. Carter ringrazierà Eric per la bella sorpresa e all'arrivo di Steffy inizierà la riunione per decidere le sorti della Hope for the future, in crisi da quando è andato via Thomas. Tutti saranno preoccupati per Hope, ma nono si faranno condizionare da questo nelle loro decisioni.

La bella sorpresa commuoverà Carter

Per Carter sarà un giorno molto speciale perché alla Forrester Creations si festeggeranno i suoi dieci anni in azienda.

La grande famiglia di stilisti farà una sorpresa a Carter facendogli trovare un regalo con un biglietto firmato da Eric, Ridge, Steffy e tutti gli altri collaboratori. Il dono dei Forrester sarà un prezioso orologio inciso e Carter sarà commosso per il gesto d'affetto nei suoi confronti. Per l'avvocato sarà un momento molto emozionante e la sua sua mente tornerà a quando Eric lo ha promosso a Direttore Generale della grande azienda di moda. Carter ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera alla Forrester e sarà interrotto dall'arrivo di Eric. L'avvocato ringrazierà di cuore il capofamiglia per il regalo ricevuto e con lui aspetterà Steffy per dare il via alla riunione sul futuro dell'azienda.

Il consiglio si riunirà per parlare del futuro di Hope

All'arrivo di Steffy, Carter ringrazierà per lo splendido regalo e chiederà come procede la vita alla casa sulla scogliera con l'arrivo del piccolo Douglas. Steffy risponderà che sta andando bene, ma ammetterà di essere preoccupata per Hope. Oltre ad essersi separata da Douglas, infatti, la figlia di Brooke presto dovrà affrontare anche una crisi lavorativa.

Steffy e Carter saranno d'accordo sul non confondere i sentimenti con i problemi professionali e converranno che la Hope for the future non può andare avanti così. Analizzando gli ultimi dati della collezione di Hope dopo l'estromissione di Thomas, Carter, Steffy e Eric dovranno prendere una decisione sulla linea di moda.

Per Thomas e Hope è un periodo molto difficile

Nelle puntate precedenti, Thomas è stato mandato via da Ridge che lo ha licenziato dalla Forrester Creations. Lo stilista è rimasto senza lavoro e ha dovuto anche affrontare l'allontanamento dal piccolo Douglas che è andato a vivere con Hope. Quest'ultima ha dovuto accontentarsi dell'aiuto di Zende che ha disegnato la nuova collezione per la sua linea, ma si è rivelato un vero disastro. Hope, inoltre, ha dovuto separarsi anche da Douglas, perché quando il bambino è stato chiamato a fare una scelta ha deciso di vivere con Steffy.