Deacon stupirà la figlia Hope annunciando che sposerà Sheila e la inviterà al matrimonio sperando che ci sia anche Finn. Le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda in America raccontano che Deacon aprirà il suo cuore a Hope e le dirà che tra lui e Sheila c'è un legame molto profondo. L'uomo chiederà alla figlia di stargli accanto in un momento così importante e di convincere Finn a essere presente. Hope sarà sconvolta dalla decisione del padre e per Finn sarà molto difficile capire cosa fare, visto che Steffy gli ha dato un ultimatum pochi giorni prima.

Sheila e Deacon felici e innamorati

La storia d'amore tra Deacon e Sheila raggiungerà un traguardo molto importante, dopo aver superato ostacoli e separazioni. Sharpe si renderà conto dell'importanza di Sheila nella sua vita e sentirà il desiderio di sposarla. La signora Carter sarà felice e confesserà a Deacon di avere tutto quello che da sempre cercava: l'amore incondizionato di cui aveva bisogno. I due saranno interrotti dall'arrivo di Hope, che si recherà da suo padre dopo aver ricevuto il suo invito per parlarle di una cosa importante. Sheila saluterà Hope e la lascerà da sola con Deacon. Quest'ultimo spiegherà alla figlia che lei e i bambini sono la cosa più importante della sua vita, ma anche Sheila lo è e le ha chiesto di sposarlo.

"Siamo fidanzati", dirà Deacon a Hope che resterà a bocca aperta di fronte a questa notizia.

Il sentimento di Deacon per Sheila

Deacon spiegherà a Hope di aver sofferto molto al pensiero di aver perso per sempre Sheila quando pensava che fosse morta. L'uomo dirà alla figlia che adesso che ha ritrovato l'amore della sua vita non vuole più perdere tempo.

Deacon chiederà a Hope di appoggiarlo e di essere presente al suo matrimonio non come semplice invitata, ma come damigella d'onore. La figlia di Brooke non saprà cosa rispondere a Deacon, che aggiungerà un'altra richiesta per lei. L'uomo pregherà Hope di convincere Finn a fare da testimone di nozze a sua madre, perché per lei sarebbe molto importante.

Per gli sposi avere i figli accanto significherebbe molto, ma per Finn e Hope non sarà facile prendere una decisione. Steffy qualche giorno prima aveva dato al medico marito un ultimatum.

Finn di fronte a un bivio

Nelle puntate precedenti Steffy ha scoperto di non aver ucciso Sheila, ma Sugar. Deacon si è messo subito sulle tracce della signora Carter e quando l'ha ritrovata si è reso conto di amarla davvero. Tra Finn e la moglie, invece, sono iniziati i problemi a causa del loro modo di pensare a Sheila. Mentre Steffy è sempre stata convinta che la suocera sia una spietata criminale, Finn ha continuato a cercare il lato buono di sua madre e ha pensato di darle un'altra possibilità. Gli scontri tra i due coniugi si sono fatti sempre più frequenti e alla fine Steffy lo ha messo di fronte a una scelta: o Sheila o lei e i bambini. Finn ha scelto la famiglia, ma la proposta di Deacon potrebbe rimescolare le carte.