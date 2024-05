Taylor scriverà una confessione sul suo diario: "Mi rifiuto di essere ancora un peso per te", riferendosi a Steffy. Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful spiegano che Taylor sarà tormentata dai sensi di colpa per il ritorno in libertà di Sheila e quando sarà da sola in casa affiderà i pensieri al diario. Successivamente Taylor prenderà delle pillole per dormire e quando Brooke andrà a trovarla, leggendo la confessione e vedendo il flacone dei farmaci, penserà al peggio.

Taylor tormentata dai sensi di colpa per il suo passato

I sensi di colpa non faranno vivere in pace Taylor.

La donna non farà altro che pensare al suo passato e se non avesse sparato a Bill, lui non avrebbe ricattato Steffy e Finn per proteggere Sheila. La donna dirà più volte a Steffy di volersi costituire ma lei glielo impedirà, anche perché Bill troverebbe comunque un modo per evitare il carcere a Sheila. Nonostante i chiarimenti con sua figlia, Taylor non sarà affatto tranquilla e continuerà a tormentarsi e sentirsi responsabile per la scarcerazione della madre di Finn. Distrutta dai sensi di colpa, Taylor si troverà da sola nella casa sulla spiaggia quando scriverà un'emozionante confessione che rileggerà in lacrime. Guardandosi allo specchio, la donna si domanderà: "Cosa ti è successo, dottore?" e ripenserà alle conversazioni avute con Steffy.

Il ricatto con cui Bill tiene sua figlia in pugno sarà insopportabile per Taylor che scriverà: "Mi rifiuto di essere ancora un peso per te" e aggiungerà che deve porrà fine a tutto.

Successivamente Taylor prenderà un flacone di farmaci e ne metterà uno in bocca, ingoiandolo.

Brooke prometterà a Steffy che aiuterà sua madre

Brooke e Steffy, nel frattempo, parleranno degli ultimi avvenimenti e dell'intenzione di Taylor di consegnarsi alla polizia.

"Non possiamo permetterglielo", dirà Steffy chiedendo disperatamente l'aiuto di Brooke. Quest'ultima ascolterà lo sfogo della figlia di Ridge che ricorderà quando Taylor ha sparato contro Bill per difenderla "Ora tocca a me proteggerla", dirà Steffy a Brooke che le assicurerà di aiutare Taylor in questa situazione.

Steffy si lascerà andare nell'abbraccio di Brooke e la ringrazierà per il sostegno.

In seguito Brooke andrà a casa di Taylor per convincerla a non costituirsi, ma nessuno le aprirà quando busserà. La signora Logan noterà che la porta è aperta e sarà molto preoccupata, visto che Sheila è in giro. Quando Brooke entrerà in casa, noterà il diario con le confessioni di Taylor e vedrà il flacone delle pillole per dormire: penserà al peggio. La donna si precipiterà nella camera da letto e troverà Taylor priva di sensi.

Tra Brooke e Taylor c'è stata una rivalità che è durata decenni a causa dell'amore per Ridge Forrester. L'indecisione dell'uomo che molte volte ha lasciato l'una per l'altra, ha reso ancora più aspri i rapporti tra le due protagoniste. La guerra tra Brooke e Taylor sembrava non dovesse avere mai fine, ma nelle scorse puntate andate in onda in Italia è stata mostrata un'inaspettata amicizia.

Stanche di aspettare da sempre Ridge, Taylor e Brooke lo hanno lasciato entrambe ricominciando proprio dal loro rapporto. Le due donne adesso sembrano non poter più fare a meno l'una dell'altra e si aiutano a vicenda.