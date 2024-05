Le anticipazioni di Beautiful relative a ciò che andrà in onda dal 26 maggio al 1 giugno 2024 rivelano che Hope sarà propensa a far tornare Thomas in azienda. Questo perché la figlia di Brooke vorrà risollevare le sorti della Hope For The Future, le cui vendite sono crollate dopo il licenziamento di Thomas. Steffy, però, non è affatto d'accordo sulla riassunzione del fratello.

Hope pensa di riassumere Thomas per salvare la Hope For The Future

La HFTF attraverserà una profonda crisi dopo il licenziamento di Thomas. Le vendite crolleranno e le critiche negative sui nuovi modelli disegnati da Zende ed Eric saranno molteplici.

Questo getterà nello sconforto Hope che penserà se non sia il caso di far tornare Thomas nella sua squadra di lavoro. Nel frattempo, proprio il fratello di Steffy, confiderà a Paris di sperare che Hope lo faccia tornare a lavorare alla Forrester. Dopo aver saputo delle numerose critiche negative, Thomas si presenterà in ufficio da Steffy, offrendo il suo aiuto per salvare la Hope For The Future dal fallimento. Il giovane le mostrerà anche i nuovi bozzetti disegnati proprio per la linea di Hope. Nel frattempo Sheila andrà a trovare Deacon a Il Giardino e gli rivelerà di avere una relazione con Bill. Deacon sarà sorpreso e le chiederà se lei ami davvero il magnate o se lo stia usando per restare in libertà.

Steffy contraria al ritorno di Thomas alla Forrester

Hope sarà sempre più rattristata all'idea che la sua linea possa venire chiusa. Paris la inviterà quindi a valutare la possibilità di riassumere Thomas e la figlia di Brooke valuterà sempre più seriamente questa idea. Poco dopo andrà da Steffy per parlarle di questa eventualità ma la moglie di Finn sarà contraria al ritorno del fratello in azienda.

Nel frattempo Sheila incontrerà Finn il quale le ribadirà di non voler avere nulla a che fare con lei e che farà di tutto pur di farla finire dietro le sbarre. Le intimerà dunque di stare lontano da lui e dalla sua famiglia. Katie invece, cercherà nuovamente di far capire a Bill quanto sia pericolosa Sheila. Il magnate, a differenza della volta precedente, sembrerà ascoltare l'ex moglie mentre Taylor continuerà a pensare che l'unica soluzione per far tornare in carcere Sheila, sia quello di costituirsi alla polizia confessando di aver sparato a Bill anni prima.

I licenziamenti di Thomas dalla Forrester

Thomas Forrester è indubbiamente uno stilista di talento, proprio come il nonno e il padre. Le sue abilità sul lavoro, però, non sono bastate ad evitargli il licenziamento dalla Forrester. Dopo aver incastrato Brooke con la falsa chiamata ai servizi sociali, Ridge lo ha cacciato dall'azienda ma non è la prima volta che il padre lo allontana. Era accaduto anche qualche anno addietro, nel momento in cui Thomas aveva preso le difese di Sally Spectra, rea di aver rubato alcuni bozzetti della Forrester. In quel caso, Thomas aveva testimoniato in tribunale a favore di Sally evitandole di finire in prigione.