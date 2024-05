Proseguono le anticipazioni di Endless Love, nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 25 maggio su Canale 5 la scelta di Zeynep di andare ad abitare a casa di Ozan scatenerà dei sensi di colpa in Kemal, che si sentirà in difetto con la sua famiglia per averla abbandonata. Frattanto, Vildan chiederà a Kemal di portare via la sorella ma Ozan non accetterà di lasciare andare la donna che ama e tenterà il suicidio.

Zeynep si trasferisce a casa di Ozan

Nihan si è trasferita a casa di Leyla, Ozan le chiederà di rientrare a casa, ma la giovane non vorrà sentire ragioni e resterà momentaneamente dalla zia.

Nel frattempo, Ozan e Zeynep decideranno di trasferirsi a casa del ragazzo presso la villa di Emir.

Non appena Tarik scoprirà cosa ha fatto la sorella incolperà Kemal. Quest'ultimo,quando verrà a sapere che la sorella ha deciso di sposarsi in segreto si sentirà in difetto con tutta la sua famiglia per averla abbandonata proprio quando aveva bisogno della sua presenza.

Kemal offre il suo aiuto ad Ozan

Vildan contatterà Kemal chiedendogli di riprendere con sé la sorella in modo da proteggere Ozan. Il ragazzo però non sarà disposto a lasciare andare la ragazza di cui è perdutamente innamorato. Così arriverà a compiere un gesto estremo tentando il suicidio.

Nihan, una volta scoperto cosa ha fatto il fratello, correrà da lui in ospedale e gli prometterà che presto Zeynep farà ritorno a casa loro.

A questo punto, Kemal andrà a trovare Ozan facendogli una proposta. Darà a lui e alla sorella tutto il sotegno economico di cui hanno bisogno purché si trovino un'altra sistemazione e vadano ad abitare lontano da Emir e Vildan.

Nuova programmazione per la soap

Forte dell'interesse in crescita per Endless Love da parte del pubblico di Canale 5, Mediaset ha deciso di dare più spazio alla dizi turca.

La serie non solo verrà trasmessa anche la domenica pomeriggio, prendendo di fatto il posto che fino alla settimana scorsa apparteneva a Terra amara, ma anche il venerdì sera.

Infatti, intorno a mezzanotte, dopo il prime time di Terra amara, la nuova soap andrà in onda con un nuovo episodio. D'altra parte, il suo debutta in questa fascia oraria è stato più che positivo a livello di share, sfiorando punte del 19%.

La motivazione di questi cambiamenti è legata alla volontà di Mediaset di mandare in onda le avventure conclusive di Zuleya e degli abitanti di Adana solo di sera, fino all'ultima puntata prevista per il 31 maggio.