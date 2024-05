Le anticipazioni turche di Endless Love rivelano importanti colpi di scena e novità per i protagonisti della soap. Nihan e Leyla avranno un incidente in auto e, per colpa di Galip, non arriveranno in tempo all'asta immobiliare. Nel frattempo, Tarik ucciderà Karen e, quando Kemal verrà a sapere della morte della ragazza, obbligherà Tufan a rivelargli il nome dell'assassino.

Nihan e Leyla ritardano all'asta per colpa di Galip

L'abitazione dove vive Leyla verrà messa all'asta e Galip, per fare in modo che la consuocera riesca ad acquistare la villa di famiglia, ostacolerà la zia di Ozan, facendola arrivare in ritardo all'appuntamento per la vendita.

Nel dettaglio, Nihan e sua zia avranno un incidente stradale: inoltre, scopriranno di non avere i documenti dell'automobile, perdendo tempo con la polizia. Dietro all'inconveniente ci sarà Galip e Vildan, essendo l'unica arrivata in tempo alla vendita, riuscirà a comprare la casa dove abita sua sorella.

Emir costringe Tarik a sbarazzarsi di Karen

Nel frattempo, Emir costringerà Tarik a una tragica azione che porterà il fratello di Kemal a uccidere Karen. Per Ozan e Zeynep, invece, arriverà il giorno del ricevimento per il loro matrimonio. I genitori di Nihan organizzeranno una festa per il figlio e, in quell'occasione, Kemal deciderà di andare all'evento con Asu. A quel punto, la moglie di Emir penserà che il suo ex fidanzato si sia presentato alla festa in compagnia di una donna, allo scopo di farla soffrire.

Per questo motivo, si rifugerà nell'alcool. Nel frattempo, Kemal cercherà di scoprire chi possa avere ucciso Karen e, per venire a sapere qualcosa in più sulla vicenda, chiederà informazioni a Tufan. Il braccio destro di Emir, però, anziché rivelare all'imprenditore il nome dell'assassino, gli darà un indirizzo misterioso.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Ozan e Zeynep si sono sposati in segreto

Nelle recenti puntate di Endless Love, Zeynep, dopo essere stata lasciata di punto in bianco da Emir, che le aveva fatto credere di essere innamorato di lei, si era riavvicinata a Ozan. Lo scopo della sorella di Kemal era quello di farla pagare al marito di Nihan e, per portare a termine il suo piano, era convolata a nozze, in segreto, con il figlio di Onder, lasciando di stucco Emir.

Una volta diventati marito e moglie, la coppia si era trasferita a casa Sezin, ma la sorella di Tarik non era stata accettata dai familiari del suo consorte e soprattutto da Vildan, che l'aveva ritenuta un'approfittatrice. Asu, invece, ha continuato a fare credere a Nihan di avere una relazione con Kemal, mentre Tarik ha iniziato una frequentazione con Banu, una delle amanti di Emir.