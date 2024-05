Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 9 in programma da settembre in poi su Rai 1 vedranno nuovamente protagonista Umberto Guarnieri.

Il commendatore sarà al centro delle trame con i suoi nuovi intrighi che renderanno avvincenti le trame di questo capitolo che si preannuncia già attesissimo dai fan.

Tenendo conto dell'assenza di Vittorio a Milano e del suo profondo astio nei confronti di Marcello finito alla guida del Paradiso, non è escluso che Umberto possa attuare la sua vendetta e cercare di rovinare il grande magazzino milanese.

Vittorio lascia il negozio a Roberto e Marcello

Con il finale dell'ottava serie si è assistito all'uscita di scena di Vittorio Conti per amore della sua Matilde.

Pur di non lasciarla sola dopo la denuncia per adulterio e favorire la sua fuga all'estero, Conti ha scelto di seguirla e di stare al suo fianco, convinto del fatto che fosse lei la donna della sua vita.

Prima di andare via da Milano ha così organizzato una riunione veloce con Roberto e Marcello nel suo ufficio, per comunicare loro la sua decisione: affidargli le redini del grande magazzino milanese prima di andare via.

Una scelta importante e inaspettata che, tuttavia, potrebbe permettere a Umberto Guarnieri di tornare sul piede di guerra nei confronti dei suoi avversari.

Umberto vuole rovinare il negozio: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 9

Con le puntate della nona stagione non è escluso che Umberto possa sentire il bisogno di vendicarsi dopo che Marcello ha portato alla luce le sue bugie e le menzogne legate al caso Hofer.

Nell'episodio conclusivo dell'ottava serie il commendatore aveva ribadito a Tancredi che il bello doveva ancora venire, lasciando intendere che non ci sarebbe arreso facilmente.

A questo punto non è escluso che con l'assenza di Vittorio a Milano, Guarnieri possa cercare in tutti i modi di indebolire il Paradiso fino a portarlo alla rovina definitiva, favorendo gli incassi della sua Galleria Milano Moda.

In questo modo Umberto dimostrerebbe ancora una volta che Marcello non sarebbe in grado di svolgere questo lavoro, mettendolo in cattiva luce non solo con Vittorio ma anche con la contessa Adelaide, che ormai sembra aver perso la testa per lui.

I fan polemici sul finale dell'ottava serie

Intanto, il finale dell'ottava serie ha lasciato l'amaro in bocca ai fan social della soap opera di Rai 1. In tanti si aspettavano di assistere a una punizione esemplare per Umberto, sperando di vederlo finire in carcere per le sue cattive azioni.

Grande delusione anche per l'uscita di Vittorio Conti, considerato uno dei perni fondamentali della soap. L'attore, però, ha ribadito di aver preso questa decisione per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia, in attesa che arrivino nuovi progetti professionali.