Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 9 di settembre non si esclude che Adelaide possa sentire il bisogno di prendere le distanze da Umberto Guarnieri.

La contessa, per amore di Marcello, si ritroverebbe a fare questa scelta e allontanarsi così dal suo ex compagno dopo aver scoperto tutta la verità sulla truffa che ha messo in piedi con Hofer, per cercare di ridurre in rovina la coppia e in particolar modo il giovane Barbieri.

Adelaide ha scoperto le bugie di Umberto Guarnieri nel finale de Il Paradiso 8

Nelle puntate conclusive dell'ottava stagione Adelaide ha avuto modo di scoprire la verità sulle menzogne di Umberto in merito al caso Hofer.

La donna, grazie alle prove schiaccianti che sono state portate a galla da Marcello e Flora, ha scoperto che il suo ex si era accordato con Hofer per ingannare Barbieri in merito a un importante affare, che ha visto coinvolta anche la stessa Adelaide.

In un primo momento la contessa aveva scelto di vendicarsi e fargliela pagare, salvo poi tornare sui suoi passi e cambiare idea.

Adelaide prende le distanze da Umberto: ipotesi trame Il Paradiso delle signore settembre

Con le puntate de Il Paradiso delle Signore di settembre, però, non si esclude che Adelaide possa ritrovarsi messa alle strette proprio dal suo compagno Marcello.

Ormai è chiaro che Umberto intende rovinarlo in tutti i modi e il suo scopo è quello di evitare che possa fare carriera e avere successo.

Da qui l'astio profondo di Barbieri nei confronti del commendatore Guarnieri, al punto da chiedere alla sua amata contessa di interrompere ogni tipo di rapporto con Umberto.

A quel punto, Adelaide si ritroverebbe a fare una scelta importante e per amore del suo Marcello prenderebbe le distanze da Umberto tanto da allontanarlo dalla sua vita.

La reazione del commendatore, però, potrebbe non farsi attendere e non è escluso che possa fare di tutto per riconquistare la fiducia della contessa.

L'addio di Vittorio Conti ha deluso i fan della soap

Intanto, la notizia dell'uscita di scena di Vittorio Conti dal cast della nona stagione non ha reso felici i fan e appassionati della serie.

In tanti sui social si sono schierati contro la decisione degli sceneggiatori, ritenendo che avrebbero dovuto studiare un'uscita di scena migliore per il proprietario del grande magazzino.

Conti non ha avuto neppure la possibilità di salutare i suoi amati dipendenti, dato che è stato costretto a scappare via in incognito assieme a Matilde, pur di non essere arrestati. Un finale deludente per gli appassionati che, tuttavia, sperano di poter rivedere Vittorio nelle stagioni future.