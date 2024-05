Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fornito un'indiscrezione riguardante la possibile chiusura anticipata del programma condotto da Vladimir Luxuria: "Chiusura al 28 maggio anziché il 10 giugno come era inizialmente previsto".

L'Isola può chiudere i battenti in anticipo

Da qualche giorno a questa parte, sul web si è diffusa la notizia che L'Isola dei Famosi potrebbe chiudere in anticipo rispetto la data che era stata stabilita inizialmente.

A riportare l'indiscrezione è stata Gabriele Parpiglia: "Dovrebbe salutare il pubblico tra quattro settimane.

La chiusura sarebbe stata anticipata al 28 maggio, anziché al 10 giugno".

La notizia è stata riportata su X anche dal giornalista Giuseppe Candela: "L'Isola dei Famosi verso spostamento al martedì per far posto a Io Canto Family con Hunziker alla conduzione e Rovazzi in giuria. E anche verso la chiusura anticipata (come svelato da Parpiglia) il 28 maggio e non il 10 giugno come previsto inizialmente. Tradotto: non ha funzionato".

#IsoladeiFamosi verso spostamento al martedì per far posto a #IoCantoFamily con Hunziker alla conduzione e Rovazzi in giuria. E anche verso la chiusura anticipata (come svelato da Parpiglia) il 28 maggio e non il 10 giugno come previsto inizialmente. Tradotto: non ha funzionato. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 3, 2024

I motivi

Dopo l'entusiasmo dei primi giorni, la conduttrice Vladimir Luxuria si è ritrovata a far fronte alla squalifica di Francesco Benigno: il concorrente è stato espulso a causa di una dura lite con Artur Dainese, ma in principio la produzione aveva deciso di non mostrare le immagini per non dare visibilità a episodi considerati sbagliati.

Inoltre nella seconda puntata Francesca Bergesio è stata costretta al ritiro, a causa di un infortunio al ginocchio.

A seguire in ordine di tempo si sono ritirati Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi: il primo sembra per motivi di salute, il secondo perché non riusciva a vivere in condizioni di disagio, mentre il terzo avrebbe avuto dei problemi di salute.

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social diversi utenti hanno commentato la possibile chiusura anticipata del reality di sopravvivenza. Un telespettatore ha affermato: "La domanda da porsi è un'altra. Come è possibile che qualcuno ai piani alti credesse all'eventuale successo di un progetto simile? Conduttrice improvvisata, opinionisti imbarazzanti, cast debole, autori senza un minimo di idee, e chi più ne ha più ne metta".

Un altro ha commentato: "Pare che alcuni abbiano scambiato l'isola come una vacanza al mare: dopo due settimane le ferie sono terminate e quindi ci si ritira. Questo reality è difficile a livello mentale quindi se il cast è 'debole' e non si creano dinamiche è scontata la chiusura anticipata". Infine c'è anche chi sostiene che Mediaset dovrebbe smetterla di puntare tutto sui Reality Show.