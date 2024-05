Joe Bastianich si è dovuto ritirare dall'Isola dei famosi per motivi di Salute. Dopo essersi allontanato per una serie di accertamenti medici, ha annunciato il suo ritiro durante l'ottava puntata in onda lunedì 13 maggio su Canale 5. Il concorrente ha parlato di una situazione pesante, anche se non ha nascosto che abbandonare il programma senza arrivare fino in fondo per lui è difficile da accettare.

Le parole di Bastianich

Nel weekend appena trascorso Joe Bastianich era stato costretto ad abbandonare temporaneamente Playa Cochinos per motivi di salute.

Successivamente, durante la puntata di lunedì 13 maggio, è arrivato in Palapa e ha annunciato agli altri concorrenti il ritiro definitivo per motivi di salute: "Purtroppo è una situazione un po' difficile per me. Normalmente quando faccio delle cose le faccio fino in fondo. Quando la dottoressa mi ha detto che non potevo continuare è stato molto pesante per me a livello personale".

Poi il naufrago si è rivolto ai suoi ormai ex compagni d'avventura: "Vi dico che il successo non è definitivo e il fallimento non è fatale. È la grinta che conta nel continuare e voi ce l'avete tutti".

Joe dà un prezioso consiglio ai suoi compagni ❤️#Isola pic.twitter.com/YGNlLeT3VC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Il saluto di Luxuria, Casalegno e degli altri concorrenti

Elenoire Casalegno ha speso parole di incoraggiamento per Bastianich.

L'inviata in Honduras ha spiegato che le persone spesso cercano di apparire come dei supereroi ma poi bisogna fare i conti con la realtà. Dallo studio Vladimir Luxuria si è detta sicura che Joe avrebbe proseguito fino alla fine del reality show se non avesse ricevuto lo stop da parte dei medici. Inoltre lo ha ringraziato per essersi messo in gioco dall'inizio.

Infine Edoardo Stoppa ha concluso ringraziando il suo ex compagno di reality: "Lui è entrato chiedendoci tempo perché è americano e, avendo una cultura diversa dalla nostra, non si concede subito come noi. Ci ha regalato momenti bellissimi".

Riassunto ottava puntata

Nell'ottava puntata i concorrenti hanno avuto modo di commentare quanto accaduto in settimana: i naufraghi erano stati divisi in due squadre ma in entrambe ci sono stati dei litigi.

Samuel Peron ha ricevuto una sorpresa dalla compagna Tania Bambaci. Inoltre si sono aggiunti al cast tre nuovi naufraghi: Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai. Successivamente i naufraghi della squadra blu e rossa si sono sfidati per ottenere delle ricompense di cibo. Edoardo Stoppa e Matilde Brandi hanno superato la prova del fuoco e sono diventati leader della settimana, conquistando l'immunità dalle nomination. Il televoto ha decretato l'eliminazione di Rosanna Lodi, mentre le nuove nomination hanno "condannato" a rischio eliminazione la contessa Alvina, Artur, Samuel, Khady e Valentina.