Botta e risposta tra Valentina Vezzali e Rosanna Lodi a L'Isola dei Famosi. In un video ufficiale pubblicato sul sito del programma nelle ultime ore è possibile infatti vedere Rosanna riferire all'ex campionessa di scherma alcune critiche che le avrebbero rivolto altri concorrenti, invitandola a porsi a propria volta in modo più pacato anziché urlare e sollevare in tal modo polemiche e malumori.

Le critiche rivolte a Vezzali

Tutto è iniziato con Rosanna Lodi che ha cercato di mettere in guardia Vezzali: "Te lo dico perché sono gli altri che si lamentano, io non ti avrei detto nulla.

Valentina tu urli, non stare a sollevare delle polemiche. Tu non urlare, sii più pragmatica perché è giusto quello che dicevi ma anche meno. Non la vedevi la gente che sbuffava? Le cose le puoi dire anche in maniera diversa più pragmatica, così ti ascoltano di più. La persona prolissa dopo si perde".

“Valentina, tu urli!”

La campionessa non si aspettava una critica del genere, ma è pronta a rimediare 💪🏻💪🏻#Isola@MedInfinityIT pic.twitter.com/a2IvRkMG8j — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 3, 2024

Dal canto suo Valentina Vezzali ha replicato: "Ma perché non me l'hai detto prima? Perché loro non me lo dicono? Basta dirle le cose. Se uno fa una che non va bene agli altri e te lo evidenziano, non dovresti farla più.

Per quanto riguarda il confronto avvenuto ieri, sono quattro settimane che osservo in silenzio quindi se per una volta parlo un minuto più posso permettermelo di dire la mia".

Non solo Vezzali-Lodi, tutte le discussioni in atto a Cayo Cochinos

Quella tra Lodi e Vezzali non è di certo l'unica polemica delle ultime ore a L'Isola dei Famosi.

Impossibile infatti non menzionare gli screzi tra Khady Gueye e ancora Rosanna Lodi, che ha ammesso di aver notato un cambiamento nella modella, e tra Samuel Peron e sempre Valentina Vezzali, che secondo il compagno di reality sarebbe molto poco spontanea e più portata ad adottare comportamenti figli di precise strategie legate alle dinamiche del gioco.

Ancora Valentina ha avuto un altro diverbio, questa volta con Matilde Brandi, accusata di pensare troppo a se stessa e poco al gruppo dopo aver declinato una proposta giunta proprio da Vezzali sulla tecnica di pesca da adottare.

In ultimo si segnala il ritorno di Joe Bastianich su Playa Espinada: ha sostenuto tutti i controlli medici che doveva affrontare ed è così tornato in gioco.

Isola dei Famosi: anticipazioni 7^ puntata

Domani lunedì 6 maggio, sempre su Canale 5, andrà in onda la settima puntata in diretta de L'Isola dei Famosi.

Vladimir Luxuria si occuperà degli ultimi screzi avvenuti in Honduras tra i naufraghi e affronterà anche i motivi del ritiro di Daniele Radini Tedeschi. Durante la nuova puntata verrà poi eletto il nuovo leader della settimana e decretato il verdetto del televoto eliminatorio che vede coinvolti Marina Suma, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Artur Dainese.