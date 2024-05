Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano che Cruz si preoccuperà per le sorti del figlio Manuel. Partirà per la guerra e non avendo sue notizie temerà che il giovane sia deceduto.

Manuel non sarà l'unico a dover lasciare la sua casa per affrontare la Prima Guerra Mondiale, dato che anche Curro riceverà la chiamata alle armi.

Intanto all'interno del palazzo ci saranno una serie di cambiamenti: Petra diventerà la nuova governante e sarà particolarmente spietata nei confronti delle altre domestiche.

Cruz sospetta che il figlio Manuel sia morto: anticipazioni spagnole La Promessa

Nei nuovi episodi della terza stagione ci sarà un salto temporale di qualche mese, che porterà a delle novità importanti nelle vicende del palazzo.

Ad esempio Manuel sarà chiamato a scendere in campo di battaglia per la guerra e farà vivere dei momenti di grande paura alla sua famiglia.

Per diverso tempo non si avranno sue notizie: i familiari non sapranno se sia vivo oppure no, al punto che Cruz inizierà a temere il peggio: sarà convinta che suo figlio sia morto in guerra e che ormai non ci sia nulla da fare, se non rassegnarsi.

Anche per Jana non sarà un periodo semplice: la domestica sarà angosciata non solo per Manuel, ma anche per le sorti del fratello Curro, anche lui sceso in campo per la guerra.

Petra spietata nei panni di nuova governante del palazzo

Ci saranno stravolgimenti anche all'interno della Promessa e Pia non sarà più governante.

Verrà sostituita da Petra, che si mostrerà particolarmente spietata nei confronti delle altre domestiche.

Sarà autoritaria e non esiterà a dare degli ordini ben precisi a coloro che fino a poco tempo prima erano suoi colleghi.

Pia, invece, verrà declassata e diventerà una semplice domestica, costretta a eseguire gli ordini che le verranno dati da Petra.

Mediaset continua a puntare sulla soap spagnola con Jana

Si apre così un nuovo capitolo della soap opera che in Spagna, così come in Italia continua ad appassionare il pubblico.

Alla luce del grande successo ottenuto in questi mesi, Mediaset ha scelto di continuare a puntare su questo prodotto anche nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

La terza stagione sarà trasmessa anche su Canale 5: l'appuntamento è confermato nella fascia del primo pomeriggio, dove la soap sta ottenendo una media di circa 1,7 milioni di spettatori al giorno con picchi del 22%.