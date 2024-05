Lunedì 13 maggio negli studi di Uomini e donne c'è stata molta tensione. La puntata è iniziata con Cristina Tenuta che lamentava una presunta aggressione verbale e fisica da parte di Aurora Tropea. Quest'ultima ha negato accusando la collega di aver attribuito un termine poco carino all'intero parterre femminile, quindi la lite si è protratta a lungo dietro le quinte. Maria De Filippi ha invitato la dama Aurora a scusarsi per il gesto e le parole che ha usato, ma lei non l'ha fatto, anzi ha portato avanti la sua versione indispettendo parecchio la padrona di casa.

Scintille tra le donne del cast

La puntata successiva a quella in cui Mario ha detto addio a U&D per volere di Ida è cominciata con un'accesa discussione tra Cristina e Aurora.

La prima ha puntato il dito contro la collega di parterre sostenendo che l'avrebbe offesa nel backstage della precedente registrazione: pare che Aurora le avrebbe sollevato la gonna criticando il fatto che indossi spesso indumenti poco coprenti.

La maggior parte delle donne del cast ha confermato la versione di Cristina e anche Maria ha fatto altrettanto dopo aver parlato con la redazione.

La conduttrice del dating show ha consigliato ad Aurora di chiedere scusa, ma lei non l'ha fatto perché convinta di essere la "vittima" della situazione.

Quando De Filippi ha chiesto alle componenti del parterre femminile di alzare la mano se pensavano che Aurora abbia spesso atteggiamenti scorretti e sopra le righe, la diretta interessata si è indispettita ed è andata anche contro la padrona di casa.

Lo sfogo contenuto di De Filippi

Maria non ha gradito la convinzione con la quale Aurora ha giustificato i suoi comportamenti con Cristina e con le altre dame del parterre, tant'è che le ha detto: "Ragiona sui tuoi atteggiamenti e non su quelli degli altri".

Di fronte a un Aurora sempre più decisa di essere dalla parte della ragione, però, la presentatrice di U&D ha accennato a un momento di nervosismo.

"Io ho tanta pazienza, ma tu oggi me la stai facendo perdere", ha detto De Filippi prima di cambiare argomento per evitare di discutere animatamente con una protagonista del suo dating show.

La dama non ha avuto timore nel contraddire la padrona di casa quando si è esposta in difesa di Cristina, tant'è che a un certo punto le ha chiesto: "Non sono d'accordo, quindi cosa devo fare?", come per capire se la sua permanenza in trasmissione era a rischio oppure no.

La rivalità con Gianni Sperti

Aurora sta cercando l'amore a U&D da diversi anni, ma il pubblico la ricorda principalmente per le accese discussioni che ha avuto con le colleghe di parterre o con gli opinionisti.

Tra la dama e Gianni, ad esempio, non c'è mai stata simpatia e ogni volta che hanno avuto l'occasione si sono scontrati sottolineando l'uno i difetti dell'altro.

Sperti non apprezza Aurora perché non crede che sia nel programma per trovare un compagno, un parere che ha espresso anche Tina in qualche circostanza.

La protagonista del trono over ha litigato anche con molte donne del cast, a partire da Barbara fino ad arrivare a Gemma e a Cristina più di recente.