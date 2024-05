Mario Cusitore ha rotto il silenzio e su Instagram ha ammesso di non riuscire a ritrovare la serenità dopo quanto accaduto con Ida Platano a Uomini e donne. L'ex corteggiatore inoltre, ha fatto capire di provare ancora un sentimento per l'ex tronista. Non è chiaro se questa sia una mossa per tentare di riallacciare i rapporti con Ida e o se sia un semplice sfogo dopo le tante critiche ricevute a seguito della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi.

Lo sfogo di Mario su Ig: 'Non riesco a ritrovare la mia serenità'

L'esperienza di Mario Cusitore a Uomini e donne non si è conclusa nel migliore dei modi, visto che è stato cacciato dallo studio da Ida Platano dopo che lei ha scoperto l'ennesima bugia del corteggiatore.

L'ultima in ordine di tempo è stata quella in cui lui aveva negato di aver passato la notte in un B&B con un'altra donna.

Segnalazione prima smentita da Mario e poi parzialmente ammessa, quando ormai la verità era già venuta a galla. Ovviamente Ida si è sentita presa in giro e non ha potuto far altro che mandarlo via. Lui a quanto pare non si è dato pace, visto che nei giorni seguenti è andato persino a Brescia sotto casa di lei per avere un chiarimento. Non c'è stato però nulla da fare per Cusitore, visto che Ida non ne ha più voluto sapere di lui.

Poche ore fa, l'ex corteggiatore ha postato un lungo sfogo su Instagram dove ha ammesso: "Il percorso a Uomini e Donne, mio malgrado, è finito nel peggiore dei modi", per poi continuare dicendo: "Non riesco a oggi a ritrovare la mia serenità.

Sono stato leggere e ingenuo".

Mario su Ida: 'Provo ancora dei sentimenti'

Mario ha voluto sottolineare di non essere mai stato cattivo od opportunista e ha fatto presente di esserci rimasto male nel leggere tanti commenti negativi sulla sua persona dopo quanto accaduto. "Sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato e non nascondo provo tutt'ora, mi tocca profondamente" ha detto Mario che nel lungo sfogo ha trovato il tempo anche di ringraziare Maria De Filippi e tutta la redazione di Uomini e donne che per lui sono stati come una famiglia.

Ora non resta che capire se Ida replicherà a questa mossa social del suo ex pretendente. Dalle anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione della stagione e che andrà in onda verso fine maggio, non sembrano esserci speranze in una loro riconciliazione, visto che l'ultimo confronto in studio è stato un addio definitivo.

Si avvicina la fine di Uomini e donne

Le registrazioni di questa stagione del dating show sono finite e tutti i protagonisti sono già in vacanza. Maria De Filippi ha salutato tutti nella registrazione del 6 maggio e ha dato appuntamento a settembre. Facendo un rapido calcolo sulle registrazioni già effettuate e che devono ancora andare in onda su Canale 5, si presume che Uomini e donne si congederà dai telespettatori non prima del 24 maggio.