Nihan tornerà sui suoi passi e si scuserà con Kemal per non avergli creduto prima: "Avevi ragione tu". Le anticipazioni della seconda stagione di Endless Love spiegano che Nihan capirà che Ozan avrebbe sopportato il carcere e Kemal non è il responsabile della sua morte. La donna riceverà le prove del tradimento di Zeynep e si renderà conto che sono state le immagini di sua moglie con Emir ad uccidere Ozan.

Le foto di Zeynep ed Emir faranno disperare Nihan

Le strade di Nihan e Kemal torneranno ad incrociarsi dopo diversi mesi dalla morte di Ozan. Soydere non si rassegnerà e riuscirà a scoprire che nella cella del giovane Sezin sono arrivate le immagini del tradimento di Zeynep con Emir e a inviarle è stato Tufan.

In un primo momento Kemal affronterà il braccio destro di Emir costringendolo a consegnargli le foto e poi invierà tutto in modo anonimo a Nihan. Quando riceverà le foto di suo marito e Zeynep, l'artista scoppierà in un pianto disperato perché si renderà conto di aver sbagliato a chiudere i ponti con Kemal.Nihan capirà che ad uccidere Ozan non è stata la severità del carcere, ma l'infedeltà di sua moglie e si sentirà profondamente in colpa. Poco dopo, la donna incontrerà Kemal e si scuserà con lui, ignara che sia stato Soydere ad inviarle la busta anonima. "Avevi ragione tu", esordirà la donna mentre Kemal le chiederà di essere più chiara. "Dimmi che merito tutto questo", dirà Nihan spiegando di aver capito che Kemal non si è mai sbagliato su Ozan.

L'ultima lettera di Ozan a Zeynep

Soydere inviterà Nihan a seguirlo per darle una cosa molto importante che riguarda suo fratello. La donna salirà in macchina con Soydre che la porterà a casa sua e le consegnerà l'ultima lettera che Ozan ha scritto a Zeynep dalla sua cella, prima di scoprire il suo tradimento. "Amore mio, pensavo di non sopportare tutto questo, ma se penso che tornerò da te posso sopportare tutto", leggerà Nihan.

La donna non potrà trattenere le lacrime a causa delle parole piene d'amore e di speranza di suo fratello, allora ignaro degli inganni di Zeynep. "Lo avrebbe sopportato", dirà Nihan a Kemal riferendosi al carcere, "Emir e Zeynep hanno rubato la vita a mio fratello". Soydere ascolterà lo sfogo di Nihan e la inviterà a restare da lui fino a quando non si sarà calmata.

La donna si alzerà per andare via e Kemal le prenderà la mano per trattenerla, ma Nihan non cederà. Soydere non resisterà e chiederà a Nihan come abbia fatto a dimenticare il loro grande amore.

Nihan sta fingendo con tutti per distruggere Emir

Nihan in realtà non ha mai smesso di amare Kemal, ma ha capito che non è possibile stare insieme a lui e non vuole alimentare inutilmente le sue speranze. La donna sta cercando di proteggere in ogni modo Kemal e gli ha tenuto nascosto anche il fatto che è il padre di sua figlia. Come ha confessato a Leyla, Nihan ha solo un obiettivo: distruggere Emir e togliergli l'azienda. Per raggiungere il suo scopo, Nihan ha bisogno di far credere a tutti di amare suo marito e soprattutto deve guadagnare la piena fiducia di Emir fingendosi felice con lui.