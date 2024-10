Kemal sarà molto duro con Nihan dopo aver letto il diario: "Mi hai rubato la vita", dirà rimproverandola nella puntata di Endless Love in onda venerdì 18 ottobre. Le anticipazioni rivelano che Nihan spiegherà a Soydere che lui aveva rifiutato la sua visita in carcere quando avrebbe voluto dirgli tutto su sua figlia. Nel frattempo, Zeynep parlerà a Fehime dei suoi dubbi sulla paternità di Deniz, ma la donna negherà tutto. Asu, invece, non riuscirà a contattare Kemal e sospetterà di lui.

Il diario nelle mani di Kemal

Kemal vivrà delle emozioni contrastanti leggendo il diario che riguarda Nihan.

L'ingegnere si siederà in riva al mare ed inizierà a scoprire i primi momenti di sua figlia attraverso le parole che ha scritto Nihan. L'uomo scoprirà che la donna ha sempre pensato a lui, anche durante la gravidanza, e immaginerà come sarebbe stato starle accanto al momento del parto. Kemal non potrà fare a meno di commuoversi, ma ripensando a tutto quello che ha perso avrà anche molta rabbia nei confronti di Nihan. Quest'ultima gli manderà un messaggio per avvertirlo della partenza di Emir, tornato a Istanbul per il risveglio di Mujgan, e correrà da lei. "Il profumo di mia figlia non è qui", dirà restituendo il diario a Nihan, "Mi hai rubato la vita".

L'uomo sarà molto duro con la madre di Deniz che ascolterà il suo sfogo e si sentirà ferita dalle sue parole.

"Sono stata obbligata a nasconderti tutto", dirà Nihan cercando di far capire a Kemal che neanche per lei è stato facile vivere nella menzogna, ma lui sarà irremovibile. A quel punto la donna ricorderà a Soydere che aveva appena perso suo fratello e suo padre ed era molto arrabbiata con lui. E inoltre, quando è andata a trovarlo in carcere lui ha rifiutato la sua visita.

Zeynep andrà a casa di Fehime

Nel frattempo, Zeynep andrà a trovare Fehime in assenza di suo padre e resterà per poco tempo a casa della sua famiglia. La ragazza chiederà a sua madre come mai avesse la foto di Deniz nella sua camera: "È la figlia di Kemal?" chiederà la ragazza a Fehime che però negherà tutto e le spiegherà che la foto era solo caduta a Nihan e lei non voleva buttarla via.

Zeynep dirà a sua madre di aver perso il lavoro, ma la rassicurerà sul fatto che sta già cercando un altro posto in cui andare. La ragazza, infatti, risponderà a una telefonata per un colloquio fissato di lì a poco. Asu, invece, continuerà a chiamare insistentemente Kemal che non risponderà al telefono e capirà che l'uomo non è a casa di Zehir come aveva detto.

La verità su Deniz non è più un segreto

Nelle puntate precedenti, Kemal ha rubato un capello di Deniz e lo ha fatto analizzare. Questa volta Emir non ha potuto fermarlo ed è emersa la verità: Deniz è sua figlia. Soydere, al settimo cielo per la notizia, è corso a dire tutto a Leyla.

Nonostante la gioia del momento, tuttavia, Kemal non ha potuto fare a meno di pensare al silenzio di Nihan sulla questione e ha detto a Leyla che avrebbe portato via la bambina. Nel frattempo, Nihan ha deciso di trascorrere un paio di giorni in montagna lontana da tutti, ma Emir non ha resistito e l'ha raggiunta poco dopo per chiederle di tornare a casa.