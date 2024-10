Nella 27esima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 trasmessa martedì 15 ottobre su Rai 1, Odile di Sant’Erasmo ha cercato di scoprire che cosa lega così profondamente Adelaide e Umberto Guarnieri. Ne ha parlato con la cugina Marta e quest’ultima ha ammesso di essere ancora confusa sul loro continuo 'tira e molla'. La loro conversazione, però, non è stata molto gradita dai fan di questa daily soap di Rai 1. C'è chi ha definito tossico il legame tra Umberto e Adelaide e chi ha messo in evidenza tutte le sofferenze che ha patito la contessa per colpa del commendatore.

Il Paradiso delle Signore, Odile curiosa sul legame tra Umberto e Adelaide

Marta ha confidato a Odile che suo padre, nonostante le apparenze, è capace di grande tenerezza. La figlia di Adelaide, a sua volta, le ha raccontato di averlo notato anche lei quella mattina, durante una lunga conversazione incentrata su Adelaide. Desiderosa di apprendere la profondità del loro legame passato, ha interrogato Umberto, il quale, pur senza sbilanciarsi eccessivamente, le ha lasciato intendere di provare un profondo affetto per la contessa di Sant’Erasmo.

'È evidente – ha concordato la signorina Guarnieri – altrimenti non sarebbe così geloso di Marcello'. Odile, riflettendo sulle parole della cugina, ha ammesso che Adelaide rappresentasse una parte fondamentale della vita di Umberto, tanto da farlo sentire minacciato all’idea che qualcuno gliela portasse via.

'Forse – ha ipotizzato Odile – non crede che sia davvero felice'. E ha poi aggiunto, con tono quasi enigmatico: 'Una cosa l’ho capita: la freddezza tra loro è una scelta di Adelaide.'

Marta ammette di essere confusa sul rapporto tra suo padre e sua zia

L’ex moglie di Vittorio Conti, visibilmente perplessa, ha confessato di non riuscire a comprendere appieno il rapporto tra suo padre e sua zia, così complesso e mutevole.

'A volte sono alleati, a volte nemici – ha sospirato Marta – e poi tornano a essere alleati. Adesso non so in quale fase si trovino e per quale motivo'.

Odile, a sua volta, l’ha stuzzicata chiedendole se fosse curiosa di saperne di più. La cugina, però, ha risposto di no con un’aria indifferente. 'Sai, Odile, anche nei momenti di maggiore tensione loro ci sono sempre stati per me.

Questa è la cosa più importante', ha sostenuto la giovane fotografa.

Odile ha sorriso, comprendendo il punto di vista di Marta. 'Per loro sei più importante di qualsiasi contrasto', e con questa esclamazione la giovane svizzera ha concluso la sua conversazione con la cugina.

Le reazioni dei fan sulla conversazione tra Odile e Marta: 'Smettetela di normalizzare una relazione estremamente tossica'

Sui social, i fan del Paradiso delle Signore hanno espresso un forte disaccordo riguardo alla rappresentazione dei personaggi di Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant'Erasmo. Alcuni hanno sottolineato come siano rimasti increduli nel vedere Umberto dipinto come una vittima e Adelaide come la responsabile di tutti i mali.

Altri hanno criticato l’idea di far passare la contessa di Sant'Erasmo come la cattiva della storia, sottolineando come sia stata lei a subire le peggiori conseguenze delle azioni di Umberto. E in mezzo a questi commenti, un utente social ha espresso preoccupazione per la piega che sta prendendo la trama della nona stagione del Paradiso delle Signore: 'Smettetela di normalizzare una relazione estremamente tossica e farla passare anche come un legame inossidabile'.

C'è chi ha espresso un forte disappunto nei confronti della narrazione, sostenendo che gli autori della daily soap anni ’60, evidentemente favorevoli alla coppia formata da Umberto e Adelaide, abbiano creato il personaggio di Odile al solo scopo di far sembrare il commendatore più premuroso nei confronti della contessa.

Qualcuna ha condiviso questa critica, definendo la narrazione e mettendo in dubbio l'idea che Umberto possa provare un affetto sincero per Adelaide. Infine, un altro utente social ha sbottato, affermando che 'Adelaide non è proprietà di Umberto, quindi, la sua gelosia se la può mettere nel tubo di scappamento'.