Leyla sarà in fin di vita nelle prossime puntate di Endless Love e il medico non darà molte speranze ad Ayhan e gli altri. "Preparatevi al peggio", dirà ai parenti della donna. Le anticipazioni rivelano che Vildan confiderà a Nihan i suoi sensi di colpa per aver tenuto sua sorella lontana da lei per molti anni. Ayhan, invece, chiederà alla sua amata di aprire gli occhi.

Leyla scopre il grave reato di Galip

Leyla e Ayhan scopriranno un grave fatto che riguarda il passato di Galip e proveranno ad avere giustizia, ma le cose non andranno come speravano.

Leyla affronterà con coraggio il padre di Emir, dicendogli che lo avrebbe denunciato per aver seppellito illegalmente delle sostanze radioattive in alcuni terreni. Kozcuoğlu si sentirà messo alle strette e agirà in fretta per sbarazzarsi della donna. Appena Leyla andrà via, Galip telefonerà a uno dei suoi uomini, ordinando di ucciderla. Ayhan aspetterà la sua compagna al garage, ma, appena Leyla arriverà da lui, verrà raggiunta da un proiettile che la colpirà al petto. Le condizioni di Leyla appariranno sin da subito disperate e, una volta arrivata in ospedale, i medici diranno che la donna ha perso troppo sangue. Nel frattempo, Nihan si troverà nella casa che è stata incendiata da Emir con l'intento di bruciare vivo Kemal.

Quest'ultimo verrà salvato appena in tempo, ma Nihan riceverà la telefonata da Vildan che in lacrime le darà la pessima notizia: "Leyla è stata colpita". Emir capirà subito che si tratta di Galip e si precipiterà da lui per rimproverarlo, mentre Kemal e Nihan raggiungeranno Ayhan e Vildan in ospedale.

La disperazione di Ayhan

Dopo l'operazione, Leyla sarà in terapia intensiva e le sue condizioni saranno molto critiche. Ayhan resterà dietro il vetro a guardarla, disperato: "Apri gli occhi Cleopatra, ti prego". Il medico non si pronuncerà sulla possibile guarigione di Leyla. "È troppo presto per dire qualcosa", dirà ad Ayhan che non si accontenterà.

"Non posso perderla", insisterà l'uomo, "non può andare via senza salutarmi". Anche Vildan soffrirà per sua sorella e confesserà a Nihan di sentirsi in colpa per essere stata lontana da Leyla per molti anni. Il medico tornerà a dare notizie ai parenti di Leyla, ma non saranno affatto incoraggianti. "Preparatevi al peggio, tutto può succedere". A quel punto Ayhan avrà il permesso di entrare nella stanza di Leyla per restare da solo con lei.

Leyla ha ancora tanti progetti

Nelle puntate in onda in Italia, Ayhan e Leyla stanno vivendo un periodo molto felice insieme, con molti progetti per il futuro. Ayhan ha fatto una sorpresa a Leyla e le ha chiesto di sposarlo con l'aiuto dei bambini del quartiere.

Tra Leyla e Vildan, invece, è tornato il sereno dopo molti anni di distanza. Trent'anni fa, Vildan ha sposato l'uomo che Leyla amava e per questo tra le sorelle è sorto un muro indistruttibile. Le due donne non si sono rivolte la parola fino a quando la vita di Vildan non è stata stravolta da due lutti importanti, quello di suo figlio Ozan e suo marito Onder. La tragedia ha unito le due sorelle, che da quel giorno sono diventate inseparabili.