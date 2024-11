Kemal scoprirà che Asu ha attentato alla vita di Nihan e sarà furioso con lei: "Ti ucciderò" le urlerà chiedendole il divorzio. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love (titolo originale turco Kara Sevda) rivelano che Asu sarà incastrata da Emir che le risparmierà la vita grazie a Mujgan. Nihan riferirà tutto a Kemal che non perderà tempo e andrà subito ad affrontare sua moglie.

Emir scoprirà che Asu ha sabotato l'auto di Nihan

Nelle prossime puntate verrà fuori tutta la verità sull'incidente di Nihan ed Emir scoprirà che Asu ha sabotato la macchina di sua moglie.

Le indagini di Kozcuoğlu porteranno a Gurcan e per lui non sarà difficile riuscire ad arrivare ad Asu, la vera responsabile di tutto. Emir tenderà una trappola a Tufan, ordinandogli di rintracciare un telefono che apparterrebbe a Gurcan. L'uomo, inconsapevole, avvertirà subito Asu per arrivare a Gurcan prima di Emir, ma quando giungeranno a luogo indicato dal telefono ci sarà Emir ad aspettarli.

Kozcuoğlu farà picchiare Tufan dai suoi uomini e chiederà di restare da solo con Asu. L'uomo sarà sul punto di uccidere sua sorella per aver attentato alla vita di Nihan, ma proprio quando per Asu sembrerà tutto finito arriverà Mujgan a salvarla. Quest'ultima, sapendo che sua figlia era in pericolo, chiederà a Nihan di accompagnarla al luogo dell'incontro e riuscirà a convincere Ermi a risparmiare la vita di sua sorella.

Nihan non potrà fare a meno di origliare e in questo modo scoprirà che il suo non è stato affatto un incidente, ma un attentato ordinato da Asu.

La lite con Asu e le minacce di Kemal

Nihan racconterà subito a Kemal tutto quello che ha appena scoperto e Soydere sarà a dir poco furioso con sua moglie. Kemal e Nihan andranno a casa di Asu e aspetteranno il suo rientro per affrontarla.

Quando la donna aprirà la porta e troverà suo marito, capirà subito che per lei le cose si metteranno molto male. Nihan andrà a nascondersi, mentre Kemal accuserà subito Asu di aver attentato alla vita della sua rivale. Asu negherà, dicendo che si tratta di una trovata di Emir per screditarla, ma Kemal non avrà intenzione di ascoltare le sue bugie.

"Voglio il divorzio", dirà Soydere mostrando i documenti a sua moglie che però non vorrà saperne: "Non li firmerò".

A quel punto Kemal cambierà tono e sarà molto più duro con Asu: "Ti ucciderò, non voglio più vederti", dirà afferrandola per un braccio. Asu capirà che questa situazione potrebbe giocare a suo favore e provocherà Kemal dicendogli che Nihan sta facendo di tutto per manipolarlo. Tra i due coniugi scoppierà una violente lite che porterà Kemal a spingere Asu fuori di casa continuando a minacciarla: "Ti ucciderò", ripeterà mentre i vicini ascolteranno tutto e vedranno chiaramente Kemal strattonare Asu e urlare contro di lei.

L'incidente di Nihan è stato provocato da Asu per gelosia

Nelle puntate andate in onda in Italia, Nihan ha deciso di trascorrere dei giorni in montagna per riflettere dopo che Kemal ha scoperto di essere il padre di Deniz. In quell'occasione Emir è andato da sua moglie, ma poi l'aveva lasciata sola per correre da Mujgan che si era appena svegliata dal coma.

Kemal ha approfittato dell'assenza di Emir per andare da Nihan e Asu non ha potuto sopportare l'ennesimo tradimento di suo marito: si è accertata che suo marito fosse con Nihan e ha deciso di far fuori la sua rivale una volta per tutte. La donna ha chiamato Gurcan e gli ha ordinato di sabotare i freni dell'auto di Nihan, in modo da provocare un incidente mortale. Il piano di Asu ha funzionato e Nihan ha perso il controllo dell'auto, ma si è salvata pur finendo in coma.