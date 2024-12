Grande attesa per il ritorno di Amici 24 nel daytime della domenica pomeriggio di Canale 5, dopo la pausa natalizia.

L'appuntamento con il talent show firmato Maria De Filippi è stato sospeso per due settimane, così da permettere ai protagonisti della scuola di passare le feste natalizie con i loro cari.

La messa in onda del talent riprenderà regolarmente domenica 12 gennaio, con la prima puntata del nuovo anno prevista per le 14.

Quando torna in onda Amici 24 su Canale 5: il talent si ferma anche domenica 5 gennaio

L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi anche quest'anno ha subito delle variazioni durante il periodo delle feste natalizie, con la sospensione sia nel daytime feriale che di domenica pomeriggio.

Domenica 5 gennaio, al posto di Amici, andrà in onda una nuova puntata extra-large della soap opera My home my destiny in prima visione, che farà da traino al best of di Verissimo.

Il talent show riprenderà a partire da martedì 7 gennaio nella fascia del daytime pomeridiano, con la prima puntata della striscia quotidiana del 2025, in programma dalle 16:10 subito dopo Uomini e donne.

Da domenica 12 gennaio riparte il pomeridiano di Amici

Per rivedere in onda le avventure dei protagonisti del talent show Mediaset nel daytime domenicale, invece, bisognerà attendere domenica 12 gennaio 2025, con la prima puntata del nuovo anno in programma alle 14.

Come è già accaduto con le puntate autunnali, il talent show verrà registrato con diversi giorni di anticipo: la prima registrazione del nuovo anno è in programma per giovedì 9 gennaio presso gli studi Elios di Roma.

Si tratta degli ultimi appuntamenti prima dell'inizio del serale di questa ventiquattresima edizione, in programma come sempre in primavera su Canale 5.

Maria De Filippi si conferma leader degli ascolti autunnali per Canale 5

Intanto, per tutta la stagione autunnale, Maria De Filippi è riuscita a imporsi nella gara Auditel della domenica pomeriggio, superando di gran lunga gli ascolti del programma competitor.

Il talent show si è portato a casa una media di oltre 2,8 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, arrivando a toccare anche il 25% di share in diversi appuntamenti.

Numeri superiori a quelli registrati da Domenica In, che, nella stessa fascia oraria, ha ottenuto un ascolto complessivo di 2 milioni di spettatori, arrivando al 17% di share nel daytime festivo di Rai 1.