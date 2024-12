Nihan sfiderà le fiamme per salvare Kemal nella puntata di Endless Love dell'11 dicembre. Le anticipazioni rivelano che Emir seguirà sua moglie e la porterà fuori dall'incendio, ma Hakan interverrà per portare in salvo anche Kemal. Il poliziotto punterà la sua arma contro Emir, ma non sarà facile provare che è lui l'artefice dell'incendio perché i suoi uomini hanno usato tutte le precauzioni del caso.

Leyla tra la vita e la morte a causa di Galip

Sarà una giornata particolarmente intensa per i protagonisti che si ritroveranno di fronte alla spietatezza di Emir e Galip.

Quest'ultimo, pur di impedire a Leyla di denunciare i suoi imbrogli con i rifiuti radioattivi, ordinerà al suo uomo di ucciderla. La donna sarà colpita con un' arma da fuoco e anche se non morirà sarà in gravissime condizioni in ospedale. Nel frattempo, Nihan e Kemal sembreranno sereni nella loro nuovo casa, ma presto tutto sarà distrutto da Emir. Tutto avrà inizio quando Nihan tornerà in paese per ritirare la vernice di cui aveva bisogno. Approfittando del momento in cui Kemal resterà da solo, gli uomini di Emir si introdurranno in casa e addormenteranno l'uomo con un gas prima di appiccare un incendio. L'obiettivo di Kozcuoğlu sarà assistere alla distruzione di Soydere e per questo si recherà nel bosco per osservarlo.

Mehmet e i suoi uomini faranno in modo che l'incendio sembri scoppiato per un guasto e che non ci sia nessun sospetto sul tentato omicidio. Mentre la casa andrà in fiamme, Nihan si renderà conto di non riuscire a rintracciare Kemal e si precipiterà da lui, certa che Emir gli abbia fatto del male.

Il faccia a faccia tra Emir e Hakan

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Emir vedrà NIhan arrivare di corsa, pronta a sfidare le fiamme per salvare il suo amato. A quel punto Kozcuoğlu uscirà dal suo nascondiglio e urlerà a Nihan di fermarsi, ma in quel momento spunterà Hakan. Il poliziotto, già furioso con Emir per averlo costretto ad abbandonare Zeynep il giorno del matrimonio, non esiterà a puntagli la sua arma contro.

Per Hakan non sarà facile dimostrare che Emir è il colpevole dell'incendio, perché i suoi uomini hanno fatto in modo che tutto sembri un incidente. Nihan, in preda alla disperazione, riuscirà a trovare Kemal e lo trascinerà fuori, implorandolo di svegliarsi. La donna non riuscirà a portare Kemal in salvo da sola ed Emir arriverà in suo aiuto, ma solo per portare sua moglie fuori dall'incendio. A salvare la vita a Kemal penserà Hakan che poco dopo dovrà dividere Emir e il suo nemico per l'ennesimo litigio.

L'appello di Tarik per Nihan

Nelle puntate precedenti, Tarik ha chiamato Nihan per un incontro in carcere. Il maggiore dei Soydere, in lacrime, ha chiesto a Nihan di non lasciare Kemal. La donna ha capito che non sarebbe stato giusto permettere al destino di dividere un amore importante come quello che c'è tra lei e Kemal.

Nihan ha ascoltato le parole di Tarik e ha fatto un passo verso Kemal acquistando una casa nel bosco tutta per loro. Con la piccola Deniz, Nihan e Kemal hanno trascorso delle ore indimenticabili, ma Emir ha subito capito tutto e dopo aver osservato la loro felicità ha studiato il modo per distruggerla.