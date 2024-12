Nelle prossime puntate di Endless love, il pubblico vedrà Galip completamente da solo in carcere. Emir non vorrà più avere niente a che fare con lui e a Galip non rimarrà che una persona da chiamare: la sua domestica, Efsane. La donna, però, non avrà buone notizie per lui: il figlio di Emir è morto e, da quel momento, Emir è impazzito, diventando latitante e portando con sé Deniz.

Galip arrestato per crimini e tentato omicidio, la sua vita in carcere è difficile

A breve, su Canale 5 andrà in scena l'arresto di Galip. Finirà in carcere con l'accusa di affari illeciti, ma anche per tentato omicidio.

Sarà lui a ordinare a un sicario di uccidere Leyla, perché la donna ha scoperto la natura dei suoi affari illeciti e vorrà farlo arrestare. Galip crederà di giocare d'anticipo, ma il suo piano andrà a monte. Non solo perché il sicario non porterà a termine il suo compito, ma anche perché emergerà ciò che ha combinato.

La vita di Galip in carcere non sarà facile. Cadrà in una trappola di Kemal, architettata per ottenere alcune informazioni che possano consentirgli di far arrestare Emir per alcuni affari illeciti della sua azienda.

Emir tradito da Galip, rilasciato in attesa di processo: tra loro è rottura definitiva

Alla fine, Emir finirà in carcere, ma il giudice lo rilascerà in attesa di processo.

Quindi scoprirà che è stato arrestato a causa del padre, poi andrà in carcere per parlargli, dicendogli che non vuole più avere a che fare con un padre che l'ha tradito.

Galip sarà solo, d'altronde suo figlio era l'unica cosa che contava per lui al mondo, a parte il potere e la sua azienda. Quando in carcere gli daranno l'opportunità di telefonare a qualcuno, lui non saprà chi chiamare e alla fine la scelta ricadrà su Efsane.

Galip sconvolto dalla notizia: Emir è in fuga

"Ciao Efsane, ormai non ho nessun altro da chiamare oltre te", dirà Galip con la voce triste. Efsane sarà cordiale con lui, ma Galip, dal suo tono di voce, capirà che nella sua famiglia c'è qualcosa che non va: "Dimmi pure, non posso sentirmi peggio di così".

"Non ci sono notizie buone: il signor Emir è scappato, è latitante", dirà Efsane.

Galip crederà che il figlio sia nei guai a causa delle cose che lui, involontariamente, ha rivelato a Kemal, ma la realtà sarà un'altra: "Il figlio di Emir è morto e lui è impazzito: ha rapito Deniz". Galip sarà molto triste per la perdita del figlio: "Lui desiderava diventare padre".

Emir sarà in fuga con Deniz e Baran. Quest'ultimo porterà loro in un posto isolato, lontano da tutto e tutti: l'obiettivo di Emir sarà fuggire all'estero con la bambina: "Saremo insieme per sempre, proprio come dovrebbe essere". Kemal, invece, sarà alla disperata ricerca di sua figlia, prima che sia troppo tardi.