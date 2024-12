Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik scoprirà che Oylum ha mentito e che non studia medicina. Le anticipazioni rivelano che la ragazza porterà suo padre a casa di Selin ad Ankara e lui riconoscerà la sua stanza. Tarik capirà che Oylum faceva le videochiamate da lì quando diceva di essere ad Amsterdam e pretenderà spiegazioni. Oylum si sfogherà con Tarik e, dopo un duro confronto tra padre e figlia, si capiranno e si lasceranno andare a un abbraccio commovente.

Tarik capisce che sua figlia non è mai stata ad Amsterdam

Le bugie di Oylum verranno presto a galla e nelle prossime puntate sarà Tarik a scoprire che sua figlia non frequenta la facoltà di medicina come ha raccontato.

Tutto avrà inizio quando Oylum sarà scagionata da tutte le accuse e potrà tornare libera. La figlia di Tarik e Guzide si salverà grazie a Sezai che scoprirà che Davut è un trafficante e lo ricatterà per farlo parlare con il giudice. Il complice di Tim testimonierà che alla guida della moto non c'era Oylum. Tuttavia, per la famiglia Yenersoy i guai non finiranno, perché Guzide si troverà dietro le sbarre per calunnia nei confronti del giudice, che aveva accusato di essere stato corrotto. Per liberare Guzide, Tarik e Sezai uniranno le forze e resteranno ad Ankara. Il padre di Oylum avrà bisogno di un posto dove stare e la ragazza lo inviterà a casa della sua amica Selin. Appena metterà piede nell'appartamento, Tarik riconoscerà l'ambiente da cui Oylum faceva le sue videochiamate quando diceva di stare ad Amsterdam e pretenderà delle spiegazioni.

Il duro scontro tra Tarik e Oylum

Le anticipazioni raccontano che Tarik capirà che sua figlia ha ingannato tutta la famiglia. L'uomo inizierà a fare molte domande a Oylum per capire a che punto si trovi con gli studi di medicina. Per la ragazza non sarà facile aprirsi, ma si farà coraggio e confesserà: "Sono stata espulsa per assenteismo".

Tarik rimprovererà la figlia che ha finto di essere ad Amsterdam mentre era a casa della sua amica e sarà sconvolto. Oylum spiegherà che una volta a New York avrebbe rivelato tutto ai suoi genitori, perché il suo sogno è diventare una ballerina. Tra Tarik e sua figlia ci sarà uno scontro molto duro, in cui entrambi si accuseranno a vicenda per le bugie dette.

In lacrime, Oylum spiegherà a suo padre che lui e Guzide avevano già deciso per il suo futuro senza chiederle quali fossero i suoi desideri. Tarik si renderà conto della sofferenza di sua figlia e la perdonerà, stringendola in un abbraccio commovente.

La famiglia Yenersoy ha più di un segreto

Nella prima puntata di Tradimento, la famiglia Yenersoy è apparsa perfetta, ma in realtà nascondeva molti segreti. Innanzi tutto, Tarik ha nascosto a sua moglie per cinque anni di avere un'altra famiglia. Quando Guzide ha scoperto la doppia vita di suo marito, ha invitato l'altra moglie di Tarik alla festa per il trentesimo anniversario di matrimonio e ha rivelato a tutti la verità. Guzide e Tarik hanno due figli, Oylum e Ozan, e anche loro hanno dei segreti.

Oylum ha detto a tutti che studia medicina e Guzide è molto orgogliosa di avere una futura dottoressa in famiglia. Ozan, invece, ha nascosto alla sua famiglia di essersi licenziato e di essere stato truffato da Kaan. Ozan è nei guai perché ha investito il milione di dollari che Oltan aveva affidato a suo padre e non ha alcuna speranza di recuperare quel denaro.