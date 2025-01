Catalina rischia di finire in manicomio nelle puntate della soap tv La Promessa in onda su Rete 4 dal 3 al 9 febbraio. Sarà Cruz a volerla far internare in una struttura psichiatrica, ma il suo piano per sbarazzarsi della figliastra non andrà a buon fine, visto che Alonso interverrà prendendo le difese di Catalina. Le anticipazioni rivelano inoltre che Pia sarà terrorizzata dopo aver saputo che Gregorio è stato scarcerato.

Cruz vuole far rinchiudere Catalina in manicomio

A La Promessa si attendono notizie dal fronte per sapere se Curro e Manuel sono ancora vivi e vegeti.

Cruz sarà sempre più in ansia per le sorti del figlio e nel contempo continuerà a porterà avanti la propria battaglia contro Catalina. Quest'ultima continuerà a vivere nell'hangar mentre la marchesa cercherà in tutti i modi di farla internare in manicomio. Romulo sentirà Cruz parlare proprio di questo e informerà subito don Alonso. Il marchese incaricherà il maggiordomo di parlare con Catalina per convincerla a tornare a vivere a palazzo ma nonostante gli sforzi, la ragazza si rifiuterà di lasciare l'hangar.

Don Romulo inoltre violerà la discrezione dovuta a un maggiordomo e rivelerà a Catalina che Cruz e Lorenzo la vogliono far internare in manicomio.

Alonso vieta a Cruz di far internare Catalina, Gregorio torna

Intanto Gregorio verrà rilasciato dal carcere e tornerà a Lujgan deciso a portare via con sé Pia e il piccolo Diego. Fortunatamente Romulo riuscirà ad allontanarlo da La Promessa ma il la sua ricomparsa terrorizzerà Pia, che sarà costretta ad allontanare il figlioletto dalla tenuta per tenerlo al sicuro.

Tra Cruz e Alonso la tensione sarà alle stelle soprattutto per via di Catalina. Il marchese ha capito i piani della moglie e le intimerà di mettere da parte l'idea di far internare Catalina in manicomio.

Intanto Martina si scontrerà con Ayala che lei ritiene un truffatore. La ragazza affronterà anche la madre Margarita e le dirà che se sposerà il conte allora la perderà come figlia.

Nel frattempo Jana andrà in camera di Pia per darle supporto dopo la ricomparsa di Gregorio. Ma l'ex governante andrà sempre più in crisi, specie dopo aver trovato una bottiglietta di cicuta nella sua stanza: capirà infatti che suo marito è riuscito ad introdursi nella tenuta.

La Promessa bene negli ascolti del preserale di Rete 4

La Promessa è una delle serie più viste del palinsesto di Rete 4, visto che - nel preserale dalle ore 19:35 alle 20:30 - riesce a ottenere ogni giorno una media del 5% di share.

Dati piuttosto simili a quelli di un'altra serie storica trasmessa sul canale Mediaset, ossia Tempesta d'amore che occupa invece la fascia oraria mattutina che va dalle 9:45 alle 10:50.