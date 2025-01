Maria tornerà dal palazzo dei duchi di Abrontes e comunicherà ai suoi amici la propria decisione: lascerà La Promessa. Le anticipazioni della puntata di martedì 28 gennaio rivelano che Maria riceverà i complimenti dai suoi colleghi, Pia e Romulo che la incoraggeranno per il suo nuovo lavoro dalla duchessa di Abrontes. Nel frattempo, Norberta racconterà a Simona la verità sul passato di Virtudes e la reazione della ragazza sarà furiosa. Norberta lascerà il palazzo, ma Virtudes non riuscirà a capire cosa è stato detto davvero a sua madre.

La scelta di Maria e l'affetto dei domestici a La Promessa

Al palazzo dei marchesi ci sarà molta attesa per il ritorno di Maria che dopo la visita dai duchi di Abrontes dovrà decidere se accettare o meno il suo lavoro da assistente personale della duchessa. La ragazza tornerà di ottimo umore e tutti i suoi amici saranno pronti ad abbracciarla. Maria racconterà che il palazzo che ha appena visto è davvero lussuoso e molto grande e l'ambiente è caldo e accogliente. Tutti vorranno sapere cosa ha deciso Maria per il suo futuro e lei non li farà attendere: "Siete di fronte alla nuova assistente personale della duchessa di Abrontes". "Ho accettato l'offerta di lavoro", dirà Maria e tutti appoggeranno questa decisione.

Teresa, Romulo, Pia e Salvador saranno felici per il grande salto di carriera della cameriera, la quale però non sarà entusiasta. Il capo maggiordomo le chiederà come mai si sia intristita all'improvviso e Maria spiegherà che tutti loro sono come una famiglia per lei e lasciare La Promessa le peserà moltissimo. La ragazza avrà una settimana di tempo per preparare le sue cose e trasferirsi al palazzo dei duchi per iniziare una nuova vita.

Problemi al lavoro per Santos e Salvador

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Norberta tornerà al palazzo per parlare con Simona e dirle tutta la verità su Virtudes. La cuoca non potrà fare altro che piangere nel conoscere il vero passato di sua figlia che da alcolista è finita a lavorare in una casa chiusa. Virtudes arriverà poco dopo in cucina e quando vedrà Norberta si scaglierà contro di lei mandandola via: "Cosa le hai detto?".

Norberta si limiterà a rispondere: "La pura verità", con un sorriso che spaventerà molto la ragazza. Virtudes chiederà a Simona di non credere a una sola parola di sua cognata che andrà via dal palazzo. Infine, ci sarà uno scontro tra Salvador e Santos su chi dei due dovrà fare l'inventario. Il nuovo lacché dirà che Ricardo ha assegnato il compito a lui, invece Salvador sosterrà di dover portare a termine prima il suo lavoro.

Le paure di Maria per la sua storia d'amore

Nelle scorse puntate, Maria ha ricevuto una lettera che l'ha turbata molto e per un po' ha tenuto nascosto a tutti il suo contenuto. A rivelare il contenuto della missiva è stato Romulo che senza volerlo ha spiegato che Maria aveva ricevuto un'offerta di lavoro da parte dei duchi di Abrontes.

La notizia ha spiazzato tutti, soprattutto Salvador, ma per Maria si tratta di una grande occasione che non può farsi scappare. La cameriera per giorni è stata molto combattuta perché lasciare La Promessa per lei è molto doloroso. Maria ha parlato con Salvador e gli ha parlato delle sue paure sul loro fidanzamento. Il ragazzo è stato rassicurante e ha detto a Maria che avrebbero trovato comunque un modo per vivere la loro storia d'amore.