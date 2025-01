Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Ignacio minaccerà di denunciare Martina alla Guardia Civil per aver tentato di ucciderlo con della cicuta. Margarita accetterà di rinchiudere la figlia in un sanatorio per salvarla da un possibile arresto.

Ignacio accusa Martina di aver tentato di ucciderlo con della cicuta

Ignacio accuserà un malore durante una discussione con Martina. Il dottore, subito accorso, lo sottoporrà a delle analisi accurate con le quali capirà che qualcuno ha provato a ucciderlo con della cicuta.

Tutti i sospetti si concentreranno su Martina, visti i precedenti burrascosi con l'uomo.

Una situazione che peggiorerà ulteriormente quando Margarita troverà una bottiglietta di cicuta negli oggetti personali della figlia. Ignacio si scaglierà come una furia contro Martina, quando verrà messo al corrente della vicenda da Lorenzo. Il conte di Ayala accuserà la ragazza di aver cercato di ucciderlo, ma le accuse verranno respinte al mittente. Tuttavia, Ignacio apparirà irremovibile, deciso a chiamare la Guardia Civil per procedere all'arresto.

Margarita rinchiude Martina in sanatorio

Catalina deciderà di terminare il suo isolamento nell'hangar per venire in aiuto di Martina, mentre il conte di Ayala tramerà qualcosa alle sue spalle.

Allo stesso tempo, Margarita non riuscirà a dormire la notte, respingendo l'idea che sua figlia abbia tentato di eliminare Ignacio. Pregherà il suo amato di essere clemente con Martina se davvero l'ama, precisando che non riuscirebbe a perdonarlo qualora mandasse in prigione sua figlia. Ignacio stupirà tutti, rivelando l'intenzione di far internare la ragazza in sanatorio per farsi curare.

Margarita accetterà la richiesta dell'amato per non infangare il buon nome della sua famiglia. La donna porterà Martina in sanatorio nel cuore della notte. Cruz e Catalina andranno su tutte le furie e quest'ultima scoprirà che Ignacio potrebbe essere interessato al 25% de La Promessa, di proprietà di Margarita: sarà Petra a rivelarglielo.

Apprenderà che il conte potrebbe aver messo Martina fuori gioco per agire in modo indisturbato.

Riepilogo ultime puntate

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a inizio 2025 su Rete 4, Martina è apparsa la persona maggiormente colpita dalla decisione di Curro di andare a combattere la Prima Guerra Mondiale.

Nel frattempo, Manuel ha deciso di accettare l'aiuto di Blanca per riprendere in mano la sua vita e di seguire meno le imposizioni dei suoi genitori. Questo ovviamente ha suscitato il forte disappunto di Cruz.