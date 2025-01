Nella puntata di Un posto al sole andata in onda martedì 14 gennaio Nunzio ha avuto duro un confronto con il primario Fusco e le cose non sono andate bene. Lo chef infatti ha alzato la voce con il medico, ma questo sarà solo l'inizio: da qui in avanti, infatti, gli eventi precipiteranno, mettendo Rossella sempre più nei guai.

Le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 gennaio rivelano che la dottoressa Graziani sarà progressivamente più isolata sul posto di lavoro, una situazione che la porterà a cadere in uno stato depressivo, il quale inizierà a logorare anche il suo fisico.

Rossella sola contro tutti

Nunzio (Vladimir Randazzo) ha aggravato la situazione, e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si renderà conto di non poter contare su nessuno neanche in ospedale. La maggior parte dei colleghi, infatti, le farà terra bruciata attorno, non solo per paura di Fusco (Marco Mario de Notaris), ma perché molti sono convinti che lui sia la vera vittima e che Rossella stia mentendo. Anche il direttore sanitario non darà più credito alla giovane e questo ribaltamento dei ruoli finirà per farla crollare.

In realtà, la giovane dottoressa ha ancora degli amici in ospedale, ma sceglierà di non confidarsi né con Riccardo (Mauro Racanati) né con l'infermiera Ada (Annalisa Pennino). Rossella sarà infatti consapevole che parlarne sarebbe inutile o che la situazione potrebbe addirittura degenerare, coinvolgendo anche loro negativamente o aggravando ulteriormente le cose, come accaduto con Nunzio.

La dottoressa inizia a stare male

Rossella entrerà in un vortice depressivo. Nelle puntate attuali si è notato che la dottoressa ha iniziato a saltare i pasti ed essere sempre più cupa. Presto, la sua ansia e le sue preoccupazioni finiranno per minare anche il suo fisico, facendo sprofondare la giovane dottoressa in un baratro.

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) faranno il possibile per aiutarla, ma anche loro potranno fare ben poco, vista la complessità della situazione.

Il trionfo di Fusco

Fusco può essere considerato uno dei migliori villain mai apparsi in Un posto al sole. Non è un camorrista né un personaggio che si lascia sopraffare dalle emozioni.

Il primario è scaltro e metodico. Quando richiama Rossella, lo fa con cognizione di causa: non ha lasciato alcuna prova e, a un occhio esterno, il suo comportamento appare impeccabile.

Fusco, inoltre, riesce a mostrarsi molto amichevole con i colleghi, risultando persino simpatico e conquistando molti amici, mentre cela abilmente la sua vera natura da perfetto predatore. La gentilezza di facciata, intrisa di ambiguità e ipocrisia, non fa che accentuare la sua natura astuta.