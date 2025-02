È stata registrata nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio una nuova puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 23.

Dalle anticipazioni si apprende che giudice della gara canto è stata la cantautrice Elisa, accolta in studio con un inchino da Maria De Filippi.

La speciale accoglienza riservata da Maria De Filippi ad Elisa

La conduttrice Maria De Filippi non ha mai nascosto la sua stima e il suo apprezzamento per la cantante Elisa e nella nuova puntata le ha riservato un'accoglienza speciale, inginocchiandosi di fronte a lei quando è entrata in studio.

La cantautrice ha risposto ironicamente sdraiandosi sul pavimento e facendo finta di nuotare.

Nel corso della puntata, Elisa ha poi giudicato la gara canto. Questa la sua classifica; Jacopo Sol, TrigNo, Vybes Deddè, Chiamamifaro, Luk3.

Senza Cri di nuovo assente causa influenza, Mattia Zenzola ospite insieme ad altri ex allievi

La nuova puntata di Amici ha visto di nuovo assente Senza Cri. L'allieva di Lorella Cuccarini è influenzata da due settimane. Non era presenti in studio, per motivi sconosciuti, anche Dandy, Daniele e Raffaella.

TrigNo si è esibito due volte, ma non è riuscito ad ottenere la maglia del serale per i "no" di Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini. Non ha ricevuto la maglia oro neanche Luk3 per il no di Anna Pettinelli.

Festeggiano l'ingresso al serale, invece la ballerina Francesca e il cantante Jacopo Sol. La ragazza è riuscita a convincere tutti e tre i prof di ballo, danzando sulle note di Canzone inutile, brano di Alessandra Amoroso.

Ospiti in studio sono il vincitore Mattia Zenzola che ha ballato con Alessia e gli ex allievi che sono stati in gara a Sanremo: Sarah Toscano, The Kolors, Gaia ed Elodie.

In particolare Stash è arrivato in studio con Fru dei The Jackal. Presenti in studio anche Emanuela Fanelli e Maurizio Lastrico, fra i protagonisti del film Follemente.

Il serale di Amici è alle porte tra riconferme e novità in arrivo

Il serale di Amici è ormai alle porte: la fase finale del talent inizierà il 22 marzo.

In questi giorni, a suscitare curiosità su web e social sono i nomi dei possibili giudici.

I nomi che circolano sono quelli di Cristiano Malgioglio, il quale dovrebbe essere riconfermato per il terzo anno consecutivo e delle probabili new entry: Amadeus, Ilary Blasi e Christian De Sica.

Maria De Filippi, quest'anno, con il suo serale di Amici, nelle scorse edizioni sempre molto seguito, si troverà ad affrontare sul piano Auditel il nuovo show di Rai 1 "Ne vedremo delle belle" condotto da Carlo Conti.