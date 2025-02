Le anticipazioni settimanali di Beautiful si concentrano su ciò che accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 dal 17 al 22 febbraio. Dopo aver confessato a R.J. di avere un problema alle mani, che gli impedisce di tenere la matita, Eric gli chiederà aiuto per disegnare una nuova collezione di moda. Nel frattempo, Thomas non perderà occasione per ribadire il suo amore a Hope e quest’ultima, delusa da Liam, deciderà di intraprendere una relazione con lo stilista.

Thomas ribadisce il suo amore a Hope

Finn chiederà perdono a Steffy. Quest'ultima, pur ribadendo di amarlo molto, affermerà di non sentirsi sicura con lui, visto l'avvicinamento a Sheila.

Tuttavia, il medico le giurerà che farà di tutto per tenere la madre biologica lontana dalla sua famiglia. Intanto, Sheila si troverà a casa di Deacon, al quale confermerà di non avere intenzione di farsi da parte, ma di volere un posto nella vita del figlio.

Hope si confiderà con Brooke, raccontandole che Liam ha deciso di procedere con il divorzio, nonostante la sua richiesta di dimenticare tutto per salvare il loro matrimonio. Inoltre, Hope sarà certa che Liam non riuscirà mai a dimenticare il bacio tra lei e Thomas, pur non sapendo dei momenti di passione vissuti con lui. Brooke non si capaciterà della scelta di Liam. Anche Thomas cercherà di perorare la causa di Hope, andando da Liam e facendogli capire che la moglie vuole salvare il loro matrimonio, ma Liam non farà alcun passo indietro.

Intanto, Ridge, parlando con Steffy, si dirà preoccupato di una possibile ricaduta di Thomas nella sua fissazione per Hope, ma la figlia sarà certa che se Liam perdonerà Hope, tutto tornerà alla normalità. Giungerà anche Brooke, la quale racconterà la volontà di Liam di procedere con il divorzio e non nasconderà la sua preoccupazione per un possibile riavvicinamento tra Thomas e Hope.

Thomas si recherà da Hope e le rivelerà il suo incontro con Liam. Successivamente, incapace di comprendere come non si possa perdonare una donna meravigliosa come Hope, le ribadirà il suo amore e la bacerà. Il tutto accadrà mentre, alla Forrester, Brooke, Steffy, Ridge e Carter si diranno preoccupati per un riavvicinamento tra Hope e Thomas.

Quest'ultimo, ricordando come Liam sia corso da Steffy alla prima difficoltà, spingerà Hope ad accettare di iniziare una relazione con lui.

R.J. accetta di aiutare Eric a disegnare una nuova collezione di abiti

Eric parlerà con il nipote R.J. e troverà il coraggio di confessargli di soffrire di un problema di tremolio alle mani, che gli impedisce di tenere la matita per disegnare i suoi abiti. Eric chiederà a R.J. di aiutarlo a mettere su carta i suoi modelli per dimostrare a Ridge quanto sia fondamentale il suo apporto per l'azienda di moda, che lui stesso ha fondato. Il giovane sarà scioccato dalla proposta, ma il nonno ribadirà di credere in lui e nel suo enorme talento. Alla fine, R.J. accetterà di mettersi al servizio di Eric.

Carter e Ridge si presenteranno a casa di Deacon per capire in che rapporti sia con Sheila e quest'ultima sarà costretta a nascondersi per non farsi vedere. Messo alle strette dai due uomini, Deacon affermerà di non sapere dove si trovi Sheila, ma non rinnegherà del tutto i sentimenti che prova nei suoi riguardi. Quando Carter e Ridge andranno via, Sheila ringrazierà ancora una volta Deacon per l'aiuto, ma quest'ultimo sarà seriamente preoccupato nel sentire Sheila dire che non si allontanerà mai da Finn.

Dopo aver condiviso con il marito dei momenti di affetto, Steffy sembrerà riacquistare fiducia nei suoi confronti, tanto da decidere di tornare a casa con lui. Steffy comunicherà al nonno e al padre la decisione di tornare a casa sua.

Entrambi saranno preoccupati per la sua incolumità, visto che Sheila è in libertà. Infine, Finn andrà da Liam e, dopo avergli comunicato di essersi riunito con la moglie, gli intimerà di non intromettersi nel suo matrimonio.

Il futuro di Eric

Eric dovrà affrontare momenti di difficoltà: ben presto comincerà a soffrire di tremori alle mani. Eric scoprirà che si tratta di qualcosa di molto serio, ossia una malattia che causa attacchi ischemici temporanei. La situazione sarà resa nota dal diretto interessato solo a Donna e al nipote, R.J., che offrirà il suo aiuto al nonno per creare una collezione di moda con la quale Eric sfiderà Ridge per dimostrare il suo valore come stilista.

Ben presto, mentre sarà occupato nel realizzare i suoi abiti, Eric sarà convocato dal medico il quale gli rivelerà che gli restano solo sei mesi di vita. Eric, però, sarà ancora una volta pronto a lottare.