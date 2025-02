La seconda stagione si è appena conclusa e i fan si chiedono già se Black out 3 si farà o meno. Ebbene, no secondo lo sceneggiatore Andrea Valagussa.

Nonostante il successo di pubblico ottenuto, buono sebbene non strepitoso come ci si aspettava, al momento non è previsto alcun prosieguo della Serie TV con Alessandro Preziosi. Il sacrificio che ha condotto alla morte il personaggio principale aveva lasciato presagire che la miniserie si fosse ormai definitivamente conclusa, tuttavia, si sa, nel mondo cinematografico e televisivo tutto è possibile.

TvBlog ha intervistato Valagussa, che per l'appunto, è uno degli sceneggiatori di Black out 2, e le sue parole non sembrano lasciare dubbi a riguardo.

Valagussa su Black out 3: 'La serie è stata pensata sin dalle origini con una struttura chiusa su due stagioni'

Le parole rilasciate da Andrea Valagussa in merito ad una eventuale terza stagione della serie, sembrano non lasciare speranze in merito. Salvo clamorosi ripensamenti, infatti, non ci sarà alcun seguito alle avventure mistery che hanno coinvolto i protagonisti negli ultimi due anni.

Lo sceneggiatore ha motivato la scelta con le seguenti parole: "le due bussole che ci hanno guidato sono state la verosimiglianza delle situazioni e la verità dei sentimenti [...] Come la vita ci insegna, anche le situazioni più estreme, se gestite bene, possono trasformarsi in una seconda occasione per emendare i propri errori e ricalibrare la propria vita.

Per arrivare a questo risultato la serie é stata pensata sin dall'origine con una struttura chiusa su due stagioni".

Un finale controverso

Una larga fetta dei telespettatori italiani, nella prima serata di Martedì 4 Febbraio, si è sintonizzata su Rai 1 per non perdersi l'atteso finale di Black out 2, solo che la conclusione della serie ha lasciato l'amaro in bocca a tanti di loro e le proteste, soprattutto via social, non sono mancate.

Come è noto, il personaggio interpretato da Alessandro Preziosi, che aveva retto in gran parte le fila della narrazione fin dalle prime battute, muore. Per salvare gli altri, infatti, non esita a sacrificarsi. Peccato che Giovanni, un ex camorrista redento dalla vita e dall'amore, fosse il protagonista più amato dal pubblico, che pertanto non può che essere rimasto deluso dalla scelta di eliminarlo dalla trama.

Ciò, è ovvio; sperando in una terza stagione del thriller, che però, abbiamo visto, non è mai stata messa in conto dagli addetti ai lavori.

Black out 2, che a gennaio ha aperto l'anno di Rai Uno, si è confermato come un grande successo della rete, che chissà, per questo potrebbe anche ripensarci e decidere di allungare la storia almeno per un'altra stagione.