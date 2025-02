Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di aprile. In prima serata non ci sarà più spazio per l'appuntamento con il Grande Fratello 18, il reality show condotto da Alfonso Signorini, pronto a lasciare spazio al debutto di The Couple che segnerà il ritorno di Ilary Blasi nella fascia serale.

In daytime confermato l'appuntamento quotidiano con la soap Tradimento, mentre Maria De Filippi sarà la protagonista del sabato sera con la nuova stagione del serale di Amici 24.

Stop al Grande Fratello su Canale 5: cambio programmazione Mediaset aprile

La messa in onda serale del Grande Fratello è prevista fino a lunedì 31 marzo, giorno in cui andrà in onda la finalissima di questa diciottesima edizione su Canale 5.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini saluterà così il suo pubblico dopo una stagione decisamente altalenante dal punto di vista auditel, seguita da una media di poco superiore ai 2 milioni di spettatori con uno share compreso tra il 17 e il 19%.

Per un reality che chiuderà i battenti, però, ce n'è già un altro pronto a debuttare nella fascia serale di Canale 5 durante il mese di aprile, il quale segnerà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione.

Ilary Blasi torna in prime time, riparte il serale di Amici 24

Si tratta di The Couple, la cui messa in onda è prevista a partire da lunedì 7 aprile alle 21:30 circa su Canale 5. In questo reality game si metteranno in gioco delle coppie di nemici, costretti a dover affrontare la sfida della sopravvivenza in casa e provare così a preservare il lauto montepremi finale messo in palio dalla produzione.

La messa in onda di questo nuovo reality show è in programma fino a fine maggio e, per il momento, non sono previsti raddoppi in prime time.

Nella fascia serale tornerà anche l'appuntamento con Amici 24, condotto da Maria De Filippi mentre in daytime è confermata la messa in onda della soap Tradimento in prima visione assoluta, dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato pomeriggio dalle 15:10 con la puntata speciale di un'ora.

Maria De Filippi dominatrice degli ascolti nel sabato sera televisivo

Una stagione decisamente trionfante per Maria De Filippi che, nel sabato sera invernale, sta registrando ascolti nettamente superiori a quelli della concorrenza con C'è posta per te.

Il people show del sabato sera di Canale 5 viaggia su una media di oltre 4,5 milioni di telespettatori a settimana, pari a uno share compreso tra il 28 e il 30%.

Numeri di gran lunga superiori a quelli registrati dal talent show Ora o mai più trasmesso su Rai 1, seguito da una media di poco superiore ai 2 milioni di spettatori fissi a settimana, con uno share compreso tra il 14 e il 16%.