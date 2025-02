Nella serata di martedì 11 febbraio, Alfonso D'Apice si è ritrovato a parlare in zona beauty con Amanda Lecciso. Nel dettaglio, l'ex volto di Temptation Island è tornato sul litigio avuto con Stefania Orlando durante la 30^ puntata del Grande Fratello. A detta di Alfonso, la showgirl non sarebbe così genuina e spontanea come vuole dimostrare: "Lei qui sta lavorando molto".

Le parole di Alfonso

Parlando con Amanda, Alfonso ha criticato Stefania Orlando: "Su alcune cose sto iniziando a capire Lorenzo quando diceva che si sentiva pressato". E ancora: "Iago è pesante, mentre Stefania sa quello che dice e dove deve andare a colpire.

Lei qui sta lavorando molto". Secondo l'ex volto di Temptation Island, la showgirl esprime giudizi sui proprio coinquilini ma senza accertarsi prima di come stanno realmente le cose: "Lei critica senza guardare a quello che fa lei". Il 25enne ha ammesso di non aver digerito le parole di Stefania: "Ha superato il limite colpendo in due tre punti brutti. Mi dispiace, ma lei sa dove andare a ferire una persona".

Ma non è tutto, perché Alfonso D'Apice crede che Stefania abbia messo in atto la stessa strategia di Helena Prestes: "Hanno lo stesso modus operandi, non lasciano parlare". Infine, Alfonso ha ammesso di aver esagerato con le parole ma al tempo stesso è rimasto fermo sulla sua posizione sostenendo che Stefania si avvicini alle persone per creare dinamiche: "Per me è la più ruffiana di tutta la casa".

La replica di Amanda

Dopo aver ascoltato la versione di Alfonso, Amanda Lecciso ha fornito la sua opinione: "Io penso che tu sia stato troppo agitato, non dico aggressivo ma hai dato delle risposte fuori luogo". Inoltre la 37enne ha fatto notare a D'Apice che la sua fidanzata è in grado di difendersi da sola e ha anche ribadito che Chiara ha mancato di rispetto ad una persona più grande di lei: "Non è carino dire ad una donna che nessuno la vuole, si è sentita ferita nell'orgoglio.

Io a 25 anni non dico una cosa del genere ad una signora di 58".

Infine, Amanda ha negato di trovare Stefania ruffiana: "Io e lei ci siamo trovate, non credo che si sia avvicinata a me con un doppio fine".

Il parere di alcuni telespettatori

Su X, diversi utenti hanno commentato la conversazione tra Alfonso e Amanda.

Un utente ha affermato: "Alfonso si sta montando la testa".

Un altro ha aggiunto: "Ma perché stiamo dando tutta questa importanza ad Alfonso?". Un ulteriore utente ha commentato: "Chiara manda a quel paese il GF, mentre Alfonso crede di essere più rilevante di Stefania Orlando. Ma stiamo scherzando?". Infine, c'è chi ha elogiato Amanda Lecciso per aver preso le difese di Stefania.