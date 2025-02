C'è grande attesa per la messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello di stasera 27 febbraio, dove si conoscerà il nome della nuova concorrente eliminata tra le cinque gieffine in nomination. Oltre a questo, la produzione farà un regalo a Javier Martinez per festeggiare il suo compleanno: potrà riabbracciare suo fratello. Ci sarà spazio anche per parlare della crisi in atto tra Lorenzo e Shaila.

Javier compie gli anni: per lui è in arrivo una sorpresa importante

In occasione della nuova diretta del 27 febbraio festeggerà il compleanno di Javier Martinez che compie proprio oggi 30 anni.

Per l'occasione, il Grande Fratello ha deciso di fargli una sorpresa davvero importante: suo fratello Juan Manuel farà il suo ingresso nella casa e i due potranno finalmente riabbracciarsi dopo tanti mesi di lontananza.

Il pallavolista intanto ha già iniziato i festeggiamenti con gli altri coinquilini allo scoccare della mezzanotte. Helena e Federico gli hanno fatto trovare una tutta preparata da loro stessi. Gli altri concorrenti si sono uniti alla festa con tanto di striscioni e palloncini. Javier di certo non si immaginerà cosa abbia in serbo per lui il Grande Fratello è l'incontro con il fratello si preannuncia ricco di emozioni.

Signorini annuncerà il nome della nuova eliminata nella diretta del 27 febbraio

Spazio in puntata ad anche a Shaila e Lorenzo che, nelle ultime ore, hanno discusso pesantemente. I due fidanzati sono in crisi e Alfonso Signorini vorrà capire cosa stia succedendo tra loro.

Il momento più atteso è quello in cui il conduttore chiuderà il televoto e ne leggerà il verdetto.

Una tra Chiara, Zeudi, Amanda, Helena e Maria Teresa verrà eliminata perdendo così la possibilità di concorrere alla vincita del montepremi finale da 100 mila euro.

Al momento, stando ai principali sondaggi online, a rischiare maggiormente l'uscita sarebbe Maria Teresa Ruta. La giornalista risulta la meno votata dagli utenti ma nulla è ancora detto, visto che i pronostici potrebbero essere sovvertiti dal verdetto ufficiale.

Continua il trend negativo degli ascolti del Grande Fratello

Gli ascolti del Grande Fratello continuano ad essere deludenti. Anche l'ultima diretta non è andata oltre i 2,1 milioni di telespettatori, nonostante la tanto annunciata proclamazione della prima finalista donna. Un trend negativo che non sembra arrestarsi, visto che da settembre ad oggi, il reality è sceso più di una volta sotto la soglia dei 2 milioni di telespettatori. Anche la puntata di questo giovedì è a rischio calo sul piano Auditel, visto che va a scontrarsi con la prima puntata di Che Dio ci aiuti 8, la fiction con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci che torna proprio stasera su Rai 1.