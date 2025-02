Nella diretta del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 24 febbraio, con tutta probabilità Luca Giglio verrà messo al corrente delle ultime dichiarazioni di Simone Costa, l'ex di Yulia Bruschi. Il gieffino quindi, verrà a conoscenza dei presunto tradimento di quella che ritiene ad oggi la sua fidanzata. Non mancherà lo spazio dedicato all'eliminazione che vede proprio Giglio tra i concorrenti a rischio uscita.

Giglio scoprirà in diretta tv il presunto tradimento di Yulia

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano sui social, nella diretta del Grande Fratello del 24 febbraio, ci sarà un confronto tra Luca Giglio e Yulia Bruschi .

Signorini in diretta Tv, informerà Giglio riguardo alle ultime dichiarazioni di Simone Costa rilasciate a Nuovo TV. L'ex di Yulia, sulle pagine del rotocalco, ha confessato che tra lui e Yulia ci sarebbe ancora del tenero, tanto che i due avrebbero più volte dormito insieme in questo ultimo periodo. Con queste parole Simone ha fatto capire che Yulia ha tradito Giglio. Quest'ultimo, ancora all'oscuro di tutto, è certo che la fidanzata lo sta aspettando fuori dal Reality e si strugge d'amore per lei. Sarà un duro colpo quando verrà a sapere cosa sta succedendo alle sue spalle, sempre che le dichiarazioni di Simone corrispondono al vero. Yulia nel frattempo, ancor prima del confronto con Giglio, ha pubblicato sui social una sorta di smentita alle dichiarazioni del suo ex: "Chi mi conosce sa e non permetto mai di farmi passare per quella che non sono".

Giglio rischia l'eliminazione nella puntata del 24 febbraio

Non sarà certo una bella serata per Giglio visto che si trova anche al televoto insieme a Shaila, Iago, Chiara e Mattia e rischia seriamente di essere eliminato. Giglio al momento, risulta essere il meno votato nei diversi sondaggi presenti sul web, come quello del Grande Fratello forum libero dove il gieffino riesce a conquistare poco più del 7% dei voti.

Se dovesse uscire proprio nel corso della trentaquattresima puntata, non solo dovrà dire addio al sogno di conquistare il montepremi finale, ma potrebbe trovarsi anche di fronte ad una cocente delirio sentimentale. In puntata ci sarà spazio anche per la proclamazione della prima finalista donna di questa edizione. Potrebbe esserci una testa a testa tra Helena e Shaila, proprio come è accaduto tra Lorenzo e Javier in occasione dell'elezione del primo finalista uomo.

Quando andrà in onda la finale del Grande Fratello

Ancora non c'è la conferma ufficiale da parte di Mediaset ma si ipotizza che la finale di questa edizione del Grande Fratello sarà il 24 o al più tardi il 31 marzo . Alfonso Signorini, qualche settimana fa, aveva solo anticipato che il Reality si sarebbe concluso a fine marzo, senza comunicare una data precisa. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.