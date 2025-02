La serata di San Valentino al Grande Fratello è stata caratterizzata da diversi litigi. Nel tentativo di confrontarsi con Stefania Orlando, Federico Chimirri ha rimproverato Alfonso D'Apice per il brutto atteggiamento che ha avuto nei confronti di Stefania. A quel punto, Federico è uscito in giardino e si è sfogato con Maxime, Javier e Jessica: "Si atteggia solo perché ha fatto mezzo programma. È un maleducato".

Lo sfogo di Federico

Terminata la cena di San Valentino che ha visto protagoniste le coppie nate al GF, i concorrenti sono tornati in casa dagli altri coinquilini.

In zona beauty, Alfonso si è confrontato con Stefania Orlando, ma Federico Chimirri l'ha redarguito per il modo in cui si è confrontato con la showgirl. Nel momento in cui Alfonso ha zittito lo chef, quest'ultimo ha abbandonato la conversazione stizzito ed è corso in giardino dove ha trovato Maxime, Jessica e Javier.

Federico ha criticato duramente l'atteggiamento di Alfonso: "Mi ha detto di stare calmo. A me? Questo si atteggia solo perché ha fatto mezzo programma. Ma chi sei? Un maleducato". Sebbene Javier abbia cercato di stemperare i toni, Federico ha proseguito: "Lui continua a ribadire a Stefania il suo punto di vista, ma sono i modi che non vanno bene. Non puoi rivolgerti così a una persona di 60 anni, ma che educazione ha?

Chi gliel'ha insegnata". Successivamente, si è aggiunto alla conversazione Mattia, che ha cercato di calmare Federico, ma quest'ultimo ha continuato ad attaccare il coinquilino e ha tirato in ballo Chiara: "Con uno così non posso stare zitto. Quell'altra si è fidanzata con lui, solo perché è l'ultimo uomo rimasto in casa. Meglio che mi taccio, altrimenti finisco per dire di cui poi mi pento".

La versione di Stefania Orlando

In un secondo momento, anche Stefania Orlando è uscita in giardino e si è sfogata con Federico, Javier e Maxime, ammettendo di essersi sentita offesa da Chiara: "Mi ha detto che se avesse una madre come me si vergognerebbe. Ma come si permette?". Tuttavia, la showgirl ha spiegato di non aver dato alcuna soddisfazione alla coinquilina: "Le ho semplicemente detto 'grazie' perché è sempre carina nei miei confronti".

Federico ha ribadito che Alfonso deve avere rispetto verso una persona più grande: "Ma lui la notte dorme? Poi viene a dire a me di stare zitto?". Anche Javier ha preso le difese di Stefania: "Chiara ne deve mangiare di cereali per arrivare a te". Maxime, invece, ha parlato del peso delle parole: "Bisogna pensare prima di dire una cosa, perché basta un attimo per offendere chi abbiamo di fronte. Chiara ha commesso uno scivolone".