La tensione all'interno del Grande Fratello è talmente alta che anche un gioco può creare delle discussioni. Durante l'intervista di Helena Prestes a Mattia Fumagalli, Giglio ha iniziato a fare il verso della scimmia per deridere Helena. Di conseguenza, il gruppo capitanato da Lorenzo Spolverato è stato invitato ad abbandonare il gioco per evitare di rovinare il momento di spensieratezza.

Lo scivolone di Giglio

Per conoscere meglio Mattia Fumagalli, Helena ha organizzato un'intervista.

In principio dovevano essere presenti solamente Amanda, Javier, Federico, Iago, Stefania, Jessica e Helena, ma poi si sono uniti anche Lorenzo, Shaila, Chiara, Zeudi, Maria Teresa e Giglio.

A un certo punto, Giglio ha iniziato a fare il verso della scimmia mentre Helena stava intervistando il coinquilino. Helena ha chiesto al gruppo di Lorenzo di stare in silenzio per non disturbare o di abbandonare il salone. Lo stesso Mattia è apparso infastidito: "Ragazzi, potete continuare a lavare i piatti? Mi sento a disagio".

Quando dicono “si vede tutto”.

Infatti, si vede tutto.

Il parrucchiere ignorante che fa il verso della scimmia e poi pretendono di fare la predica se gli si viene detto che sono dei maleducati #grandefratello #helevierpic.twitter.com/8XpXlJvOcA — 𝕄𝕚𝕒𝕠 🐾 (@Miao_1196) February 23, 2025

Lo sfogo di Helena

Terminato il gioco, il gruppo di Helena si è ritrovato a parlare in giardino di quanto accaduto poco prima in salotto.

"Non è colpa mia, è colpa loro", ha detto Helena. Iago si è detto d'accordo e ha aggiunto: "Loro mi hanno preso in antipatia, solo perché all'inizio sono andato contro Lorenzo". Amanda ha riconosciuto che forse era meglio fare l'intervista in camera, in modo da creare un ambiente più rassicurante per Mattia. Javier Martinez, invece, ha affermato: "Io sono sempre per vivi e lascia vivere, ma stavolta avrei reagito come Helena.

Loro hanno mancato di rispetto a Mattia". Federico ha concluso: "Shaila e Lorenzo hanno fatto delle domande per mettere in difficoltà Mattia". Infine, Iago ha criticato Giglio: "Ha una voglia di protagonismo che non mi aspettavo. Per tutto il tempo ha fatto dei rumori anche offensivi".

La versione del gruppo di Lorenzo

Anche il gruppo di Lorenzo ha commentato quanto accaduto durante il gioco.

Mentre Shaila ha criticato Helena: "Lei si è arrabbiata perché le toglievamo lo spazio". Giglio, invece, ha affermato: "Meglio che sto zitto altrimenti faccio una figuraccia. Ogni caso che facciamo per lei è sbagliata. Se lei vuole creare un'attività di gruppo, non si deve permettere di zittirmi". Maria Teresa ha punzecchiato Helena: "Io ho fatto le mie domande, nonostante non fossero concordate da Helena. Nessuno deve dirmi cosa devo e non devo fare". Lorenzo Spolverato ha detto: "Maria Teresa, la prossima volta prima di invitarci consultati con gli altri, perché sono stanco di sentirmi parlare dietro".