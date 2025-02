Cosa succede tra Yulia Bruschi e il suo ex fidanzato Simone Costa? Quest'ultimo in un'intervista rilasciata a Biagio D'Anelli per il settimanale NuovoTv ha detto di aver rivisto l'ex concorrente del Grande Fratello non solo per motivi legali. Ma non è tutto perché l'imprenditore ha sostenuto di essere tornato insieme alla modella: "Lei non può tenere il piede in due scarpe".

L'ex di Yulia parla di un ritorno di fiamma

L'ex fidanzato di Yulia Bruschi in un'intervista ha sostenuto di essere ritornato con la modella. Scendendo nel dettaglio, Simone Costa ha spiegato che lui e Yulia si sono rivisti ma non per motivi legali come ha raccontato lei al GF: "Siamo andati a cena, a ballare e non solo.

Abbiamo anche dormito insieme". Inoltre l'ex di Yulia Bruschi ha lasciato intendere che la modella debba trovare il coraggio di interrompere la relazione con Giglio: "Lei non può tenere il piede in due scarpe".

Yulia era arrivata al GF impegnata con Simone Costa, ma all'interno del reality show si è avvicinata a Giglio. A quel punto Simone è entrata in casa per un confronto e aveva deciso di interrompere la relazione con la modella. Successivamente l'imprenditore aveva sporto denuncia ai danni della sua ex, perché quest'ultima al culmine di una lite aveva tirato un bicchiere che a sua volta gli ha procurato un taglio sul volto. Dunque Bruschi si è ritirata dal programma per rispondere alle accuse del suo ex.

Le segnalazioni

Tra i primi a lanciare una segnalazione sugli incontri avvenuti tra Yulia Bruschi e il suo ex c'è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica: quest'ultimo ha pubblicato tra le stories di Instagram un video relativo al Capodanno in cui si vede l'ex gieffina abbracciare e ballare con un ragazzo. A seguire anche Biagio D'Anelli ha sostenuto che Yulia stesse rivedendo il suo ex, così come la giornalista Grazia Sambruna: "Un uccellino mi ha sussurrato all’orecchio un’informazione e posso assicurare che si tratta di una fonte molto, molto affidabile.

Pare che in questo periodo, lei non solo stia frequentando pizzerie con il suo ex fidanzato Simone, ma che addirittura trascorra la notte con lui".

La versione dell'ex concorrente

In seguito alle diverse segnalazioni sul suo conto, la diretta interessata ha sempre smentito salvo poi rettificare.

Arrivata al GF per un incontro con Giglio, Yulia Bruschi ha spiegato di aver trascorso la notte del 31 dicembre in compagnia della sua comitiva d'amici.

In merito alle voci riguardanti il suo ex invece, Bruschi ha riferito che i due si sono visti solamente solamente in presenza dei loro legali. In un secondo momento però Yulia ha giustificato gli incontro, sostenendo che i suoi avvocati le hanno consigliato di rimanere in ottimi rapporti con il suo ex Simone.