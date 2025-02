Al Grande Fratello, l'aperitivo è stato rovinato da un'accesa discussione tra Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. I due fidanzati hanno chiesto alla coinquilina di esporsi di più durante le nomination: "Ci sono cose che non quadrano". Mariavittoria ha replicato, spiegando che per lei vengono prima i rapporti umani e poi il gioco.

I dubbi di Lorenzo e Shaila

In occasione dell'aperitivo, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno posto delle domande a Mariavittoria Minghetti per capire quale sia la sua strategia all'interno del Reality Show.

Indispettita dalle parole dei due coinquilini, ha replicato: "Ma il vostro discorso è riferito ad Amanda? Voi non riuscite a comprendere che in questa casa si può stare in pace". A quel punto, Lorenzo ha risposto: "Io adesso sono in pace, sei tu che non ti esponi mai". Per Shaila, la coinquilina ha paura di essere giudicata dai telespettatori: "Anch'io mi sono posta spesso questa domanda e sono arrivata alla conclusione che tu hai paura di andare contro determinate persone. Come fai a dire che noi vogliamo l'alfiere? Ci sono cose che non quadrano". Lorenzo ha aggiunto: "Io sto semplicemente criticando un atteggiamento che non condivido, non ho mai avuto bisogno di nessuno". Anche Shaila ha rincarato la dose con Mariavittoria: "Non puoi dire nulla se da fuori non ti comprendono, perché le critiche le prendi tutte".

Nel momento in cui Jessica Morlacchi ha cercato di spezzare una lancia a favore di Lorenzo e Shaila, Mariavittoria l'ha zittita: "Tu non mi parlare, che non ho voglia di discutere anche con te".

Il crollo di Mariavittoria

Mariavittoria si è difesa, dicendo che il bene che nutre per Amanda non può cancellarlo: "Se voglio prendere la porta in faccia, non è un problema vostro".

A seguire, ha criticato Lorenzo: "Io accetto le critiche, ma voglio che mi vengano dette in faccia. Voi non accettate come sono".

Terminata la conversazione, si è sfogata con il suo fidanzato e ha chiesto se avesse esagerato. Tommaso Franchi ha risposto di sì, ma al tempo stesso ha criticato gli Shailenzo: "Loro non riescono a vivere solo la coppia, vogliono per forza entrare in ogni dinamica".

Mariavittoria ha concluso, amareggiata: "Loro non possono permettersi di giudicarmi. Oggi Lorenzo ne ha parlato con gli altri e a cena se n'è uscito parlando in quel modo, mentre lei era strana e ora ho capito il motivo. La verità è che se non stai dalla loro parte, ti prendono di mira".