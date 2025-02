Lorenzo e Shaila stanno vivendo l'ennesima crisi di coppia all'interno del Grande Fratello. Lorenzo ha dichiarato di essere stufo della gelosia della sua partner: "Provo fastidio nel vederla perché ha toccato la mia sfera personale". Il concorrente è arrivato al punto di pensare che, forse, lui e la ragazza non siano compatibili caratterialmente.

Lo sfogo di Lorenzo

Nella giornata di ieri, Lorenzo e Shaila hanno discusso per motivi di gelosia. Secondo lui, la fidanzata avrebbe sbagliato a tirare fuori l'argomento legato alla gelosia che ha provato in passato nei confronti di Chiara.

Lorenzo si è sfogato proprio con Chiara, criticando la propria partner: "Se tra te e Shaila ci fosse una vera amicizia, lei non sarebbe gelosa di te". Lorenzo si sente in difficoltà: "Lei non ha detto di essere gelosa di me, ma del tempo in cui tu dedichi ai tuoi amici". Lorenzo ha ribadito di non credere alla propria partner: "Lei nega l'evidenza".

A seguire, si è confrontato con Giglio e Zeudi e ha fatto delle nuove insinuazioni su Shaila: "Io non ho mai messo in discussione il rapporto che lei ha con gli amici". Lorenzo ha detto di essere stanco di essere continuamente messo in discussione senza un motivo reale: "Mi dà fastidio che venga ipotizzata una gelosia sulla persona piuttosto che sulle attenzioni".

Lorenzo ha poi proseguito: "Stamattina avrei voluto lasciar perdere entrambe, ma poi mi sono detto che non è giusto perché non voglio sentirmi come nella mia precedente relazione". Infine, Lorenzo ha ammesso di non voler più discutere con Shaila perché vuole concentrare le energie sul suo percorso all'interno del Reality Show: "A oggi provo fastidio anche solo nel vederla perché ha toccato la mia sfera personale".

La versione di Shaila

Terminata la conversazione con Lorenzo, Zeudi ha ascoltato la versione di Shaila. Quest'ultima è convinta che il fidanzato si sia offeso solamente perché pensa di essere passato male agli occhi degli altri: "Il problema di Lorenzo è Lorenzo: il protagonista della sua vita è lui, esiste solo lui e il suo amor proprio".

Shaila crede anche che il suo fidanzato sia solito creare problemi anche dove non ce ne sono: "Io pensavo che lui venisse da me a chiedermi scusa, ma per l'ennesima volta ha pensato a se stesso". Infine, ha spiegato che la gelosia è nata dal fatto che Lorenzo, in alcune situazioni, non la porta a essere serena: "Credo che il nostro rapporto sia nato sbagliato dall'inizio. È diventato tutto pesante, perché lui è egoista e pensa solamente al suo bene. Lui, sotto le lenzuola, mi ha detto di parlare della mia gelosia verso Chiara, anche se era una cosa passata".