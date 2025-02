Nella casa del Grande Fratello continuano le critiche a Javier Martinez per l'improvviso avvicinamento ad Helena Prestes. La notte scorsa Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno definito "falso" e "strategico" il comportamento del pallavolista, soprattutto a fronte delle tante volte in cui ha detto di vedere la modella solo come un'amica. La ballerina, inoltre, è convinta che i due si starebbero legando per alimentare l'hype attorno a loro e andare avanti nel gioco il più possibile.

Le frecciatine degli 'shailenzo'

Meno di una settimana fa Javier flirtava con Zeudi e cercava di baciarla, ma negli ultimi due giorni la situazione si è ribaltata e al posto della 23enne c'è Helena.

Lorenzo e Shaila sono apparsi piuttosto scettici sull'interesse che Martinez sembra aver riscoperto per Prestes e l'hanno detto apertamente nel corso di una conversazione con Di Palma a tavola.

Quando l'ex Miss Italia ha confermato che i due coinquilini si starebbero frequentando, Spolverato ha chiesto: "Ah, ma non erano solo amici?".

La giovane concorrente del GF ha punzecchiato la "coppia" ricordando: "Lui mi aveva detto che sarebbe stato felice se Helena avesse frequentato Federico, però poi al cuore non si comanda".

Ascoltando queste ultime parole della modella, gli "shailenzo" sono scoppiati in una fragorosa risata.

"Lui è falsissimo e questa per noi è una risposta a quello che abbiamo sempre detto in cinque mesi", ha aggiunto Lorenzo riconoscendo la dolcezza e l'ingenuità dell'amica in questa situazione.

"Amore all'hype non si comanda", ha chiosato Shaila sempre con tono pungente.

Zeudi “ al cuore non si comanda “. Lorenzo “ lui (jafar) falsissimo “ Shaila “ all’Hype non si comanda amore “ 👏🏻👏🏻✈️ #grandefratello #zelena #shailenzo pic.twitter.com/JWoM7rzWeg — precipitevolissimevolmente (@saures788) February 2, 2025

Il parere degli spettatori

Lo scetticismo di Lorenzo e Shaila sul comportamento di Javier con Helena sembra essere condiviso solo da alcuni fan del GF.

"Bravi, è tutto per hype", "Detto da loro è una barzelletta", "Hanno trovato in Zeudi un'alleata per andare contro Helena e Javier", "Anche loro stanno insieme per i fandom", "Quanto li soffrono, hanno paura di perdere follower", "Shaila ride alla frase al cuor non si comanda, ma è la stessa che nel giro di otto ore si è ritrovata dal letto di Javier a quello di Lorenzo in Spagna", si legge su X a poche ore dall'inizio di una nuova puntata in diretta su Canale 5.

L'indecisione di Javier

Per il momento Javier non si è esposto in modo netto sul tipo di rapporto che vuole con Helena nella casa del GF.

Se in passato Martinez ha sempre parlato solo di amicizia, però, negli ultimi giorni sembra aver messo in dubbio questa sua certezza e gli amici lo stanno aiutando a riflettere sul da farsi.

Tra le mura più spiate d'Italia, però, c'è chi ha notato che il cambiamento del pallavolista è avvenuto lo stesso giorno in cui è passato l'aereo con lo striscione "o Brasile o niente", inviato anche dal fratello e dalla cognata del concorrente di origini argentine.