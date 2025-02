Maria Teresa Ruta si è detta delusa per il comportamento avuto da Zeudi Di Palma. Ha affermato di essersi sentita presa in giro perché Zeudi ha dichiarato di non sapere nulla di quanto accaduto al GF Vip 5 tra Dayane e Adua: "Mi ha teso una grande trappola". Incalzata da Alfonso Signorini nella 33ª puntata del Grande Fratello, Zeudi ha ammesso di sapere del flirt tra le due.

La versione di Maria Teresa

Maria Teresa in settimana si è ritrovata a parlare con Zeudi di Helena Prestes. Conversazione in cui ha sostenuto che Helena stesse cercando di copiare il percorso della sua amica Dayane Mello: "Lei sta attuando lo stesso copione, perché anche Dayane aveva baciato Adua".

Incredula per le parole ascoltate, Zeudi ha chiesto alla coinquilina di spiegare cosa fosse accaduto al GF Vip 5, visto che non sapeva di cosa stesse parlando, ma, durante la 33ª puntata del GF, Zeudi ha ammesso di sapere già tutto.

In seguito a quanto accaduto, Maria Teresa si è sfogata con Iago Garcia: "Diceva di non sapere nulla, ma non era così, mi ha fatto prendere un granchio". In un secondo momento, ne ha parlato anche con Stefania Orlando e ha rincarato la dose nei confronti di Zeudi: "Sono molto delusa, perché lei sapeva tutto e mi ha fatto parlare. Mi ha teso una grande trappola". Maria Teresa ha iniziato a pensare che Zeudi si sia avvicinata a Helena per strategia: "Temporalmente è Zeudi che ha dato vita alla ship e non viceversa".

Il confronto tra Ruta e Helena

Maria Teresa ha avuto un confronto anche con Helena, in cui quest'ultima le ha chiesto perché insieme a Zeudi hanno tirato in ballo Dayane Mello: "Voglio sapere perché è uscita questa cosa". Helena ha precisato che Zeudi si dichiarava infatuata di lei, ma in sua assenza ha baciato Alfonso D'Apice e ha flirtato con Javier Martinez.

Maria Teresa è apparsa perplessa sull'atteggiamento di Zeudi: "Non mi tornano i conti, forse dovrebbe pensare più a sé stessa".

Helena ha precisato che non intende avere un chiarimento con Zeudi [VIDEO], perché convinta che si sia avvicinata a lei soltanto per cavalcare il fandom delle "Zelena".

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò rompono il silenzio

Dopo essere state tirate in ballo, anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) hanno fornito la loro versione su quanto sta accadendo al GF.

Dayane, rivolgendosi a Maria Teresa, ha precisato di non aver mai seguito un copione al Reality Show. Al contrario, Rosalinda si è detta delusa per il fatto che venga ancora chiamata Adua: "Helena è l'unica che sapendo il mio vissuto mi ha chiamata Rosalinda e non con il mio vecchio nome d'arte".