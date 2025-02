Al termine della 31ª puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 febbraio, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono ritrovati a parlare di quanto accaduto durante la diretta. In particolare, la ragazza ha ammesso di non riuscire più a tollerare l'atteggiamento di alcuni suoi coinquilini: "Gli arroganti sono tutti dalla parte di Lorenzo".

Mariavittoria e Tommaso si confrontano sulle fazioni nate nella casa

Dopo aver vinto una prova di coppia, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti hanno avuto modo di uscire dalla casa del GF per fare un giro a Roma con la limousine e successivamente sono andati in tugurio per una cena romantica.

A un certo punto, la coppia ha fatto una riflessione sulle fazioni nate all'interno del Reality Show e Tommaso ha esordito: "Io ho le mie cinque, sei, sette persone che vorrei portare in fondo". Anche Mariavittoria ha detto di avere i suoi preferiti, ma non condivide più l'atteggiamento di alcuni suoi compagni d'avventura: "Per me gli arroganti sono tutti dalla parte di Lorenzo. Chiara non mi è piaciuta per niente, mentre Shaila non l'avrei nominata perché le voglio bene. Alfonso, invece, non mi è piaciuto, quindi ho deciso di nominarlo". La ragazza ha poi aggiunto di non trovare corretto l'atteggiamento di Lorenzo: "Lui ormai è con me o contro di me. Lui è il primo che mi lancia sempre delle frecciatine, ma che vuole?

Se io voglio stare vicino a Helena o Javier è un mio problema. A lui questo brucia".

La coppia si è detta d'accordo sul fatto che all'interno della casa siano nate due fazioni.

Il fastidio di Franchi

Terminato il discorso legato alle fazioni nate in casa, Tommaso ha rimproverato la fidanzata: "Non riesco mai a vivermi le cose in serenità con te, perché ti fai troppo prendere dalle dinamiche scaturite in puntata".

Mariavittoria ha prontamente replicato: "Amore no, ero serena. Tu trovi sempre il modo di criticarmi".

Capito il punto di vista della sua fidanzata, Tommaso ha fatto mea culpa. A quel punto, la coppia si è concentrata sui festeggiamenti dedicati a San Valentino, visto che per la prima volta sono riusciti ad andare in tugurio da soli.

Il precedente

In settimana, Lorenzo e Shaila hanno punzecchiato Mariavittoria, sostenendo che non si esponga mai durante le nomination. In particolare, Lorenzo l'ha criticata per non avere il coraggio di nominare Amanda Lecciso. Anche Shaila ha rimproverato l'amica per l'atteggiamento ambiguo nei confronti della "fazione rivale".

Dal canto suo, Mariavittoria ha negato di essere parte di una fazione e ha chiesto di non essere giudicata.