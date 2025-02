Javier Martinez ha deciso di interrompere il rapporto con Helena Prestes. Nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio, il pallavolista si è ritrovato infatti a parlare con la modella e ha spiegato di non essere pronto ad intraprendere una relazione con lei all'interno del Grande Fratello: "Vorrei darti quello che mi chiedi, ma non riesco".

Martinez fa un passo indietro con Prestes

Negli ultimi giorni sembrava essere nata una certa complicità tra Helena Prestes e Javier Martinez. In queste ore, però, il pallavolista ha deciso di tornare sui suoi passi e ne ha parlato proprio con la modella: "Sto facendo dei passi contati proprio perché sei tu.

Non vorrei mai che tu mi dicessi che ti ho delusa. Perdonami, io non voglio prendermi gioco delle persone. Vorrei darti quello che mi chiedi, ma non riesco perchè sono troppo frenato. Potrei avere davanti la donna della mia vita e non me ne accorgerei. Non voglio che ci rimani male o che tu sia arrabbiata con me, così come non voglio sembrare egoista".

Il concorrente ha precisato che il suo problema è lasciarsi andare davanti alle telecamere, intende quindi proseguire il percorso in tv da single: "Qui dentro non voglio costruire niente perché non sono lucido".

Helena delusa: 'Se una persona vuole una cosa, se la prende'

Helena Prestes ha accettato la decisione di Javier Martinez: "Per rispetto di entrambi, penso che sia giusto continuare solo come amici".

E ancora: "Capisco la tua posizione, va bene ci allontaniamo".

Davanti all'indecisione del coinquilino, la modella ha proseguito asserendo come comunque, se ci avesse davvero tenuto, avrebbe fatto uno sforzo: "Se una persona vuole una cosa, se la prende. Non puoi frenare certe cose".

La conversazione si è conclusa con Martinez che ha baciato sulla guancia Prestes per poi abbandonare la camera.

Un epilogo che in casa non sembra essere così inaspettato, qualche ora prima infatti Shaila Gatta aveva evidenziato come secondo lei il pallavolista non fosse realmente preso.

Il commento di alcuni utenti del web

Quanto sta accadendo tra Prestes e Martinez non è passato inosservato ai fan.

"Io non capisco le paranoie di Javier.

Ha 30 anni, mica 15", "Secondo me, Javier è ancora infatuato di Shaila altrimenti non si spiega", "Javier ha solamente preso in giro Helena. Vergogna", "Javier sta solamente portando avanti un copione: bacia Chiara, Zeudi ed Helena. Poi si tira indietro con tutte" sono alcuni dei commenti apparsi sul web nelle ultime ore a proposito del dietro front operato da Javier Martinez.