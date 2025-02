Javier Martinez si è distinto in negativo nella puntata del Grande Fratello del 13 febbraio. Il pallavolista argentino, senza un motivo valido, si è rifiutato di baciare Helena in diretta tv e non l'ha neppure difesa quando la modella è stata attaccata da più parti. Per questo Javier non può che ottenere una grave insufficienza in pagella. Promosso a pieno voti Mattia Fumagalli, che ha commosso tutti durante l'incontro con il padre Carlo. Chiara e Alfonso, invece, non convincono affatto e per questo il loro voto non può che essere 5.

Javier rifiuta di baciare Helena: voto 3

Voto 3 per Javier Martinez che in puntata ha dimostrato ancora una volta di essere una persona eternamente indecisa. Il pallavolista con questo suo atteggiamento fa del male solo a sé stesso, visto che non riesce a viversi appieno le situazioni. Il culmine lo si è avuto nel momento in cui si è rifiutato di dare il bacio di San Valentino a Helena solo perché lei, a detta sua, ha rosicato troppo per la finale conquistata da Lorenzo. Con questo gesto Javier pare aver messo una pietra sulla neonata relazione con Helena. Non è neppure passato inosservato il fatto che Javier, per tutta la puntata, non ha mai preso le difese della modella brasiliana, nemmeno quando lei è stata attaccata da più parti dal gruppetto capitanata da Lorenzo.

Forse il pallavolista argentino dovrebbe viversi la casa con più leggerezza senza il freno a mano tirato.

Voto 8 per Mattia: l'incontro con il padre commuove tutti

Mattia Fumagalli arriva dritto al cuore e il suo voto in pagella è 8. Il gieffino emoziona in primis con il racconto della sua infanzia e con le difficoltà del coming-out, accettato con fatica dal padre.

Il papà Carlo, inizialmente, aveva faticato ad accettare l'omosessualità del figlio come ha spiegato proprio il signor Carlo in diretta, Tv. Il padre è infatti entrato nella casa per fare una sorpresa a Mattia e le sue parole sono state da pugno nello stomaco. Il signor Carlo ha ammesso di aver sbagliato anni fa e di questo se ne rammaricherà per sempre: "Sono orgoglioso di te" ha detto il padre al figlio e le lacrime sono sgorgate sul viso, non solo dei due protagonist,i ma anche dei telespettatori che in quel momento erano sintonizzati di Canale 5.

Pagelle del 13/02, Chiara e Alfonso in cerca di visibilità: voto 5

Chiara e Alfonso sembrano essersi svegliati solo adesso dopo mesi di letargo. Purtroppo per loro lo hanno fatto in maniera sbagliata, visto che di punto in bianco, hanno tirato fuori una verve polemica che sa tanto di ricerca di visibilità. Hanno preso di mira Helena e Javier e poi sono passati a Iago e Stefania. Si sono accaniti soprattutto verso quest'ultima senza però una reale motivazione. Da qui nasce il sospetto che stiano facendo tutto questo solo per ottenere qualche clip in più. Voto 5 in pagella per loro.